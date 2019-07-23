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Швейцария раскрыла данные об украденных Ефремовым деньгах

08:00
Ефремов вывел в Швейцарию как минимум 33 миллиона франков - фото 1
Ефремов вывел в Швейцарию как минимум 33 миллиона франков

По данным швейцарских правоохранителей, отпущенный добрым украинским судом благодаря Портнову и Савченко Александр Ефремов, причастен к хищениям средств из бюджета в особо крупных размерах.

Деньги экс-главарь привет выводил на счета в банках Швейцарии, о чем свидетельствуют данные, опубликованные в реестре судебных дел страны.

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Так, начиная с 2006 года, на связанные с обвиняемым в терроризме политиком счета поступили 33 миллиона швейцарских франков. Контролируют эти деньги сын регионала и его жена.

Игорь Ефремов, как известно, живет вместе со своей супругой в Вене. Именно туда пытался сбежать экс-нардеп в 2016, но его задержали.

Украденные им деньги лежат на счётах ряда фирм, зарегистрированных на Кипре, Британских Виргинских островах и в Канаде.

Эти счета, к слову, фигурируют в украинских уголовных делах, которые были открыты против Ефремова-старшего после бегства Яныка.

Помимо всех прочих обвинений соратник беглого бывшего президента инкриминируют растрату бюджетных средств предприятия "Луганскуголь". Правда, нажился Ефремов не только на этом. До момента задержания он, де-факто, был местным царьком, полностью контролирующим Луганскую область.

Рассекретили счета Ефремова в Украине ещё в апреле этого года. Прокуроры, владея этой информацией, пытались приобщить ее к делу в суде, но "честные" служители Фемиды сослались на плохое качество копии, и не стали даже разбираться, что за миллионы лежат у Ефремова в наших банках. Теперь же обвинению придётся доказывать, что у швейцарцев нормальный ксерокс, а документы о совершенных регионалам преступлениях не "левые".

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Александр Ефремов "ЛНР" война на Донбассе Швейцария Коррупция Виктор Янукович Новости Украина
DW
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