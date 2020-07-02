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Штрафовал не тех: нардепы после вмешательства Зеленского собрались уволить главу АМКУ

02 июля, 20:20
Главу АМКУ хотят уволить за выполненную работу - фото 1
Главу АМКУ хотят уволить за выполненную работу

Вечером в среду, 1 июля, президент Украины вслед за Яковом Смолием принимал у себя Юрия Терентьева. От обоих гарант требовал написать заявление об увольнении, чем фактически вмешивался в работу не подконтрольных себе государственных органов.

В итоге глава АМКУ заявление написал, но уже сегодня утром решил бороться за должность и подал другой документ на имя Разумкова - об отзыве своего решения.

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При этом желание Зеленского и компании убрать чиновника, который был намерен добиться в суде победы над владельцем компании "Тэдис" Борисом Кауфманом и стянуть с него 6,5 миллиарда гривен, оказалось куда сильнее, чем необходимость придерживаться регламента.

Штрафовал не тех: нардепы после вмешательства Зеленского собрались уволить главу АМКУ - фото 202227

Сегодня на заседании Комитета ВР по вопросам экономического развития нардепы решили рекомендовать парламенту уволить главу Антимонопольного комитета.

"Рекомендовать Верховной Раде соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 Конституции Украины освободить Терентьева Юрия Александровича от должности председателя Антимонопольного комитета Украины по собственному желанию в связи с поданным им заявлением", - сказано в документе, опубликованном на сайте Рады.

О вмешательстве Зеленского к попытке порешать проблемы лоббиста Кауфмана свидетельствуют многочисленные источники украинских СМИ.

Как известно, вледелец компании "Тэдис" еще при Януковиче создал монопольную схему, которая фактически захватила рынок продаж табачной продукции по всей стране. В итоге на него возложили рекордный за всю историю Украины штраф.

 

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