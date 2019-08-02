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Штаты вышли из договора с Россией о запрете ракет малой дальности

19:00
Американцы официально вышли из ДРСМД - фото 1
Американцы официально вышли из ДРСМД

С пятницы, 2 августа, так называемый ДРСМД перестал существовать. Договор обязывал присоединившиеся к нему страны уничтожить и не разрабатывать стратегические ракеты, имеющие малую дальность поражения, перехватить которые крайне сложно.

Российские же террористы на взятые на себя обязательства наплевали, причем в итоге делали это даже не тайно, а показывали всему миру мультики о том, как их ракеты могут уничтожить Калифорнию.

Северная Корея вскоре может запустить баллистическую ракету

Американские спецслужбы выяснили, что русские на самом деле ничего не уничтожали, а к разработке нового оружия подошли весьма серьезно, поэтому Белый дом был вынужден прекратить позицию сдерживания и выйти из договора.

Начиная с сегодняшнего дня, Штаты никак не ограничивают себя в производстве мощных ракет, которые способны разнести русских через пару минут после запуска.

- Россия продолжает нарушать ДРСМД. В результате вступает в силу решение Соединенных Штатов о выходе из договора, полностью поддерживают союзники по НАТО, - заявили сегодня лидеры Североатлантического альянса. - Мы сожалеем о том, что Россия не продемонстрировала готовности и не приняла никаких очевидных шагов для возвращения к выполнению своих международных обязательств. Именно Россия несет исключительную ответственность за остановку действия договора.

При этом на действия русских в виде производства ракеты 9М729 в Альянсе обещают отреагировать "взвешенно и ответственно" - неким пакетом мер, который мог бы гарантировать позицию обороны НАТО.

К слову, договор о ликвидации ракет средней и малой дальности ознаменовал собой завершение "холодной войны", так что сейчас можно официально говорить о начале второй "холодной". Правда, русские ее уже заочно проиграли.

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США холодная война Россия вооружение ракета Новости Мир
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