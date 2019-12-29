Штаты требуют депортации добровольца, который воевал за Украину

Крейга Лэнга могут выдать властям США

Американские правоохранители хотят добиться выдворения из нашей страны на родину Крейга Лэнга, молодого человека, который год провел на передовой в составе одного из добровольческих подразделений. На родине защитника Украины подозревают в совершении тяжких преступлений.

Из-за возможного уголовного преследования дома Лэнг пытается получить политическое убежище в Украине.

Адвокат добровольца Дмитрий Моргун пытается выстроить линию защиты, представляя требования США следствием сговора Дональда Трампа и Владимира Путина. Якобы Вашингтон выполняет просьбу российского правительства, пытаясь наказать сражавшегося за нашу страну мужчину.

- Мы знаем, что в американских СМИ о нем пишут очень плохо. В Украине он герой, потому что защищает наши интересы и нашу страну, - отметил юрист. - У нас он воевал добровольно на Донбассе, а за океаном ему грозит смертная казнь.

Напомним, в данный момент Лэнг находится под круглосуточным домашним арестом в Виннице. В середине октября американца задержали копы по запросу полиции США. Ему инкриминируют участие в разбое и умышленном убийстве двух человек во Флориде в прошлом году.

Сам же доброволец известен тем, что приехал в Украину в 2015-м году для ее защиты от русских.

Ветеран боевых действий в Афганистане и Ираке присоединился к "Правому сектору" и воевал там больше года. Потом, когда иностранцам разрешили служить в ВСУ, Лэнг подписал контракт с 54-й бригадой и воевал в районе Светлодарской дуги.