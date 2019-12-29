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Штаты требуют депортации добровольца, который воевал за Украину

14:00
Крейга Лэнга могут выдать властям США - фото 1
Крейга Лэнга могут выдать властям США

Американские правоохранители хотят добиться выдворения из нашей страны на родину Крейга Лэнга, молодого человека, который год провел на передовой в составе одного из добровольческих подразделений. На родине защитника Украины подозревают в совершении тяжких преступлений.

Из-за возможного уголовного преследования дома Лэнг пытается получить политическое убежище в Украине.

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Адвокат добровольца Дмитрий Моргун пытается выстроить линию защиты, представляя требования США следствием сговора Дональда Трампа и Владимира Путина. Якобы Вашингтон выполняет просьбу российского правительства, пытаясь наказать сражавшегося за нашу страну мужчину.

- Мы знаем, что в американских СМИ о нем пишут очень плохо. В Украине он герой, потому что защищает наши интересы и нашу страну, - отметил юрист. - У нас он воевал добровольно на Донбассе, а за океаном ему грозит смертная казнь.

Напомним, в данный момент Лэнг находится под круглосуточным домашним арестом в Виннице. В середине октября американца задержали копы по запросу полиции США. Ему инкриминируют участие в разбое и умышленном убийстве двух человек во Флориде в прошлом году.

Сам же доброволец известен тем, что приехал в Украину в 2015-м году для ее защиты от русских.

Ветеран боевых действий в Афганистане и Ираке присоединился к "Правому сектору" и воевал там больше года. Потом, когда иностранцам разрешили служить в ВСУ, Лэнг подписал контракт с 54-й бригадой и воевал в районе Светлодарской дуги.

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США суд убийство война на Донбассе Экстрадиция Новости
The New York Post
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