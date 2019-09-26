Штаты расширили санкции против России

Штаты расширили санкционный список

В четверг, 26 сентября, Соединенные Штаты Америки решили ввести новый пакет ограничительных мер против страны-террориста к уже действующим санкциям с формулировкой "за содействие доставке авиатоплива российским силам в Сирии".

Согласно сообщению минфина США, под арест попадут все счета и имущества российских боевиков, причастных в поставкам топлива для убивающих женщин и детей бомбардировщиков Путина.

Речь идет о троих пособниках убийц Иване Окорокове, Карене Степаняне и Илье Логинове, а также пяти кораблях - YAZ (IMO 9735323), SIG (IMO 9735335), SUDAK (IMO 8943155), PASSAT (IMO 8523242) и OT-2077 (IMO 9025778). Кроме того, под кару попала и фирма Maritime Assistance LLC. Последняя считается подставной компанией российского "Совфрахта" и создавалась для работы вне санкций в Украине. Затем же ее решили использовать для ухода от ограничений США и помощи войскам в Сирии.

Впрочем, американские чиновники раскрыли замыслы путинских карателей и теперь обвиняют "Совфрахт" в том, что он стоит за сговором об уклонении от санкций для осуществления платежей и содействия передаче поставок авиатоплива действующим в Сирии российским силам.

Как известно, российское правительство активно использовало своих кадровых военных на Донбассе и в Сирии. Террористы продолжает это делать и по сей день, но всех бойцов перевели на двойные контракты - с минобороны РФ и частными военными компаниями. Если боевик погибает, власти страны-агрессора от него отмораживаются, говоря, что он "поехал туда добровольцем", а из армии "давно уволился".