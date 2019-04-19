Штабы Порошенко и Зеленского договорились с модераторами дебатов

16:00 19 апреля,

Дебаты По и Зе начнутся в 19:00

За несколько часов до дебатов на НСК "Олимпийский", которые в ЦИК и на "Суспильном" просят называть просто агитационной программой кандидатов в президенты, стали известны имена ведущих. Судя по всему, представители Зеленского и Порошенко все же пришли к консенсусу хотя бы по этому вопросу.

По данным источников "Украинской правды", модерировать беседу Порошенко с Зеленским на стадионе будут Андрей Куликов и Елена Фроляк.

Первый - соучредитель "Громадського" и экс-ведущий ICTV был продавлен штабом действующего президента. На Фроляк, ведущей ICTV, настаивали у Зеленского.

Кроме того, стала известна и форма дебатов. Во время общения между собой Порошенко и лидер "95 квартала" будут отвечать каждый на три вопроса.

Как известно, сегодня в 19:00 шоумен и действующий президент должны начать неофициальные дебаты на стадионе.

Официальные же стартанут в 21:00, но Зеленский на предусмотренных законом участвовать не намерен.

Как известно, сразу после объявления результатов экзитполов Порошенко позвал скрывающегося от журналистов и общества оппонента на дискуссию, чтобы вывести его на свет и показать, насколько "плавает" артист в социально-политических и экономических вопросах.

Но в штабе Зеленского лишь 3 апреля решили опубликовать приглашение действующего президента на НСК "Олимпийский" "для дебатов", а также поставили ряд условий. Порошенко их выполнил, но Зеленский каждый раз находил отмазки, чтобы не играть по установленным самим собою правилам.