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Шмыгаль назвал рекордный дефицит бюджета "умеренным и посильным"

16:00
Шмыгаль считает, что финансовый антирекорд - не проблема - фото 1
Шмыгаль считает, что финансовый антирекорд - не проблема

Премьер-министр, при котором в Украине уже к сентябрю-октябрю банально закончатся деньги даже на соцвыплаты, экономика терпит невероятный крах, а бизнес идет ко дну, считает такое положение дел нормальным.

В пятницу, 21 августа, Денис Шмыгаль объявил о том, что в бюджете "нет кассового разрыва", а в правительстве якобы четко видят механизмы наполнения.

В Минфине заговорили о новом пересмотре бюджета-2020

По словам премьера, дефицит бюджета в данный момент приближается к 300 миллиардам гривен, но эта цифра для Украины "является абсолютно посильной".

- Мы четко понимаем источники покрытия такого дефицита, - подчеркнул Шмыгаль, не пояснив, почему при таких раскладах Кабмин вообще довел до такого провала. - Показатели дефицита для нашей страны абсолютно умеренные.

Что же касается резкого падения ВВП Украины, которое началось задолго до пандемии коронавируса, действующий глава правительства отрицает ее существование как антипрививочник, не верящий в коронавирус:

- Есть плановый дефицит бюджета в размере 7,5% ВВП. Эта сумма согласована с нашими международными партнерами и кредиторами. Она относительно небольшая, если сравнивать с отдельными европейскими странами, где дефицит бюджета достигает даже 10-14%.

Напомним,при прошлом пересмотре бюджета власти допустили рост предельного дефицита с баснословных 96,3 млрд гривен до рекордных 298,4 млрд. Таких небывалых растрат не было даже в 2014-м году, когда страну охватила война, а Янукович оставил ее со считанными крохами в казне. Более того, не переписывание бюджета, а лишь внесение в него корректирующих изменений прописано в требованиях МВФ к странам, которые Фонд кредитует. Нардепы же планируют нарушить еще один пункт, который является ключевым для получения кредита. А на этом самом кредите как раз и построены надежды властей на выполнение бюджета.

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Денис Шмыгаль премьер-министр Кабмин ВВП Бюджет 2020 Новости
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