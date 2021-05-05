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Щоб було зручно трактору: Фермер з Бельгії пересунув кордон з Францією

Вчера, 19:31
Камінь роздору - фото 1
Камінь роздору / francebleu.fr

У Бельгії власник сільськогосподарської ділянки пересунув один з каменів, які демаркували державний кордон з Францією. Камінь начебто заважав проїхати трактору бельгійського ґазди.

Прикордонний камінь змістився зовсім трохи - лише на 2,3 метра - в глибину французької території. Порушений кордон зауважив любитель історії, що прогулювався в лісі.

Незабаром про переміщення каменю стало відомо всім, але обійшлося без міжнародного скандалу - в обох країнах до події поставилися з іронією.

"Він збільшив територію Бельгії і зменшив Францію. Це хороша ідея", - віджартувався Давид Лаво, мер прикордонної бельгійської комуни Ерлекін. Він також додав, що раніше такі інциденти ставали причиною сварок навіть між поміщиками, не кажучи вже про держави.

Кордон між Францією і Бельгією протяжністю у 620 км офіційно затвердили в 1820 році Кортрейкським договором, підписаним через п'ять років після поразки Наполеона під Ватерлоо.

Сам камінь встановили в 1819 році, коли кордон вперше демаркували.

"Я радий, що моє місто стало більшим, - каже Лаво. - Але мер Бусіньє-сюр-Рок не згодна".

"Думаю, у нас вийде уникнути нової війни за територію", - говорить Орелі Велонек, мер сусіднього французького села Бусіньє-сюр-Рок.

Бельгійська сторона попросить фермера пересунути камінь назад. Якщо цього не відбудеться, то справа може дійти до бельгійського Міністерства закордонних справ, якому доведеться скликати франко-бельгійську комісію з демаркації, яка не працювала з 1930 року.

Якщо фермер відмовиться повернути камінь, проти нього можуть порушити кримінальну справу.

"Якщо ж він все зробить добровільно, то проблем у нього не буде, і ми вирішимо все мирно", - сказав мер комуни Ерлекін в інтерв'ю місцевим ЗМІ.

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