"Шавка!": Аваков жестко унизил Суркова
!Шавка!": Аваков жестко унизил Суркова
Глава МВД Украины Арсен Аваков жестко унизил экс-помощника Путина Владислава Суркова.
Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на пост министра в Twitter.
"Сурков - со своими перлами о Украине - выглядит, как закомплексованный "стратег", мнящий о себе больше, чем стоит - как та шавка, пытающаяся гавкать на слона, чувствуя в этом свое величие. Не шумите, сударь. Украина живет вне зависимости представления о ней отставного шовиниста", - написал Арсен Аваков.
Напомним, экс-помощник президента РФ Владислав Сурков в одном из интервью заявил, что "украинского государства не существует" и "принуждение силой к братским отношениям является единственным методом, исторически доказавшим свою эффективность".
powered by lun.ua
Другое на тему
Замглавы СНБО протащил закупку непроверенных российских тестов на коронавирус (ФОТО)
17:00
Кабмин назначил главного санитарного врача страны
15:40
В Харькове вернули проспект Жукова: Раскрыты детали
14:50
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации