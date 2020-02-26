"Шавка!": Аваков жестко унизил Суркова

!Шавка!": Аваков жестко унизил Суркова

Глава МВД Украины Арсен Аваков жестко унизил экс-помощника Путина Владислава Суркова.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на пост министра в Twitter.

"Сурков - со своими перлами о Украине - выглядит, как закомплексованный "стратег", мнящий о себе больше, чем стоит - как та шавка, пытающаяся гавкать на слона, чувствуя в этом свое величие. Не шумите, сударь. Украина живет вне зависимости представления о ней отставного шовиниста", - написал Арсен Аваков.

Напомним, экс-помощник президента РФ Владислав Сурков в одном из интервью заявил, что "украинского государства не существует" и "принуждение силой к братским отношениям является единственным методом, исторически доказавшим свою эффективность".