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"Шавка!": Аваков жестко унизил Суркова

13:20
!Шавка!": Аваков жестко унизил Суркова - фото 1
!Шавка!": Аваков жестко унизил Суркова

Глава МВД Украины Арсен Аваков жестко унизил экс-помощника Путина Владислава Суркова.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на пост министра в Twitter.

"Сурков - со своими перлами о Украине - выглядит, как закомплексованный "стратег", мнящий о себе больше, чем стоит - как та шавка, пытающаяся гавкать на слона, чувствуя в этом свое величие. Не шумите, сударь. Украина живет вне зависимости представления о ней отставного шовиниста", - написал Арсен Аваков.

'Шавка!': Аваков жестко унизил Суркова - фото 196402

Напомним, экс-помощник президента РФ Владислав Сурков в одном из интервью заявил, что "украинского государства не существует" и "принуждение силой к братским отношениям является единственным методом, исторически доказавшим свою эффективность".

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Арсен Аваков Владислав Сурков Россия Новости Украина
Без табу
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