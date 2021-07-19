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Шалена спека йде з України

08:38
Дочекалися - фото 1
Дочекалися

В Україну нарешті прийшли дощі й довгоочікуване похолодання, проте, не для всіх.

У понеділок, 19 липня, у багатьох областях України очікуються дощі. Опади прогнозуються в західних і північних областях, а також у деяких центральних.

При цьому жителі заходу відчують зниження температури, а на сході та півдні країни погодоа продовжить випробувати людей на міцність духу, адже повітря прогріється до +36°.

Погода на 19 липня:

Шалена спека йде з України - фото 208543
  • У Києві сьогодні буде невелика хмарність. Температура повітря вночі +19°, вдень +30°, злива.
  • У Львові в понеділок буде невелика хмарність. Вночі +14°, вдень +25°, невеликий дощ.
  • У Луцьку - невелика хмарність, вночі +16°, вдень +27°, гроза.
  • У Рівному в понеділок очікується невелика хмарність, вночі +15°, вдень +26°, гроза.
  • У Тернополі 19 липня вночі буде +15°, вдень +25°, злива.
  • У Хмельницькому сьогодні буде невелика хмарність, вночі +16°, вдень +25°, злива.
  • В Івано-Франківську сьогодні буде невелика хмарність, вночі +16°, вдень +24°, злива.
  • У Чернівцях у понеділок - невелика хмарність, вночі +17°, вдень +27°, злива.
  • У Вінниці сьогодні буде +17°...+28°, невелика хмарність, злива.
  • У Житомирі в понеділок буде вночі +17°, вдень +26°, дощ з грозою.
  • У Черкасах сьогодні буде невелика хмарність, вночі +19°, вдень +33°, злива.
  • У Кропивницькому температура вночі буде +19°, вдень +33°, невеликий дощ.
  • У Полтаві сьогодні температура повітря +21°...+33°, невелика хмарність.
  • В Одесі 19 липня - майже безхмарно, температура вночі +22°, вдень +33°.
  • У Херсоні в понеділок вночі +22°, вдень +36°, ясно і безхмарно.
  • У Миколаєві буде невелика хмарність, вночі +22°, вдень +35°.
  • У Запоріжжі сьогодні температура вночі +22°, вдень +34°, ясно і безхмарно.
  • У Сумах сьогодні температура повітря становитиме +19°...+ 32°, невелика хмарність.
  • У Харкові - невелика хмарність, температура вночі +21°, вдень +33°.
  • У Дніпрі температура вночі буде +21°, вдень +34°, майже безхмарно.
  • У Сімферополі в понеділок буде ясно і безхмарно, +21°...+34°.
  • У Краматорську буде практично безхмарно, температура вночі +20°, вдень +35°.
  • У Сєвєродонецьку - практично безхмарно, температура вночі +22°, вдень +36°.
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погода Новини Украина
УНІАН
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