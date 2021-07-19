Шалена спека йде з України

Дочекалися

В Україну нарешті прийшли дощі й довгоочікуване похолодання, проте, не для всіх.

У понеділок, 19 липня, у багатьох областях України очікуються дощі. Опади прогнозуються в західних і північних областях, а також у деяких центральних.

При цьому жителі заходу відчують зниження температури, а на сході та півдні країни погодоа продовжить випробувати людей на міцність духу, адже повітря прогріється до +36°.

Погода на 19 липня: