Шалена спека йде з України
Дочекалися
В Україну нарешті прийшли дощі й довгоочікуване похолодання, проте, не для всіх.
У понеділок, 19 липня, у багатьох областях України очікуються дощі. Опади прогнозуються в західних і північних областях, а також у деяких центральних.
При цьому жителі заходу відчують зниження температури, а на сході та півдні країни погодоа продовжить випробувати людей на міцність духу, адже повітря прогріється до +36°.
Погода на 19 липня:
- У Києві сьогодні буде невелика хмарність. Температура повітря вночі +19°, вдень +30°, злива.
- У Львові в понеділок буде невелика хмарність. Вночі +14°, вдень +25°, невеликий дощ.
- У Луцьку - невелика хмарність, вночі +16°, вдень +27°, гроза.
- У Рівному в понеділок очікується невелика хмарність, вночі +15°, вдень +26°, гроза.
- У Тернополі 19 липня вночі буде +15°, вдень +25°, злива.
- У Хмельницькому сьогодні буде невелика хмарність, вночі +16°, вдень +25°, злива.
- В Івано-Франківську сьогодні буде невелика хмарність, вночі +16°, вдень +24°, злива.
- У Чернівцях у понеділок - невелика хмарність, вночі +17°, вдень +27°, злива.
- У Вінниці сьогодні буде +17°...+28°, невелика хмарність, злива.
- У Житомирі в понеділок буде вночі +17°, вдень +26°, дощ з грозою.
- У Черкасах сьогодні буде невелика хмарність, вночі +19°, вдень +33°, злива.
- У Кропивницькому температура вночі буде +19°, вдень +33°, невеликий дощ.
- У Полтаві сьогодні температура повітря +21°...+33°, невелика хмарність.
- В Одесі 19 липня - майже безхмарно, температура вночі +22°, вдень +33°.
- У Херсоні в понеділок вночі +22°, вдень +36°, ясно і безхмарно.
- У Миколаєві буде невелика хмарність, вночі +22°, вдень +35°.
- У Запоріжжі сьогодні температура вночі +22°, вдень +34°, ясно і безхмарно.
- У Сумах сьогодні температура повітря становитиме +19°...+ 32°, невелика хмарність.
- У Харкові - невелика хмарність, температура вночі +21°, вдень +33°.
- У Дніпрі температура вночі буде +21°, вдень +34°, майже безхмарно.
- У Сімферополі в понеділок буде ясно і безхмарно, +21°...+34°.
- У Краматорську буде практично безхмарно, температура вночі +20°, вдень +35°.
- У Сєвєродонецьку - практично безхмарно, температура вночі +22°, вдень +36°.
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