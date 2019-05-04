Северная Корея запустила ракеты. Опять

10:30 04 мая,

Северная Корея запустила несколько ракет. Опять

В субботу, 4 мая, КНДР запустила несколько ракет в сторону Японии.

По данным источников, запуск совершен с восточной части страны.

"Северная Корея запусила по меньшей мере одну ракету малой дальности между Корейским полуостровом и Японией. Это первое большое испытание такого оружия в стране с ноября 2017 года", - заявили в Минобороны Южной Кореи.

По данным военных, ракеты пролетели от 70 до 200 км.

В связи с ЧП, администрация президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина провела экстренное совещание.

Стоит отметить, что ранее "маленькая, но гордая" страна уже заявляла об испытаниях "боевой части тактического управляемого оружия нового типа".

За происходящим лично следил бессменный вождь, чучхе и любитель швейцарских сыров Ким Чен Ын. Диктатор остался доволен увиденным и назвал это "событием очень весомого значения".

Какое именно оружеие испытали корейцы – неизвестно. Надеемся, что оно никак не связано с "высадкой" чучхеистов на Солнце и их "победой" на Чемпионате мира по футболу.