Что смотреть осенью: премьеры сериалов в сентябре 2018

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Список сериалов в сентябре 2018

Любителям сериалов настоящее раздолье в сентябре - за месяц выходит целая масса долгожданных проектов. Можно спланировать выходные с Netflix, ждать новых расследований, или бороться с захлестнувшим ужасом - все на ваш выбор! Что смотреть а сентябре - читай на Без Табу.

В сентябре создатели решили порадовать зрителей сериалами в самых разных жанрах. Тут и героический "Железный кулак-2", и "Американская история ужасов 8" и "Американский Вандал-2", и даже такие старички, как "Теория Большого взрыва", "Симпсоны", "Гриффины" и "Анатомия Грей". Кстати, для "Теории Большого взрыва" это будет последний сезон.

Итак, редакция Без Табу рекомендует к просмотру.

Судная ночь

Судная ночь: дата выхода и трейлер

Канал: USA Network

Дата выхода: 4 сентября

Создатели сериала Джеймс ДеМонако и Кристал Хотон предлагают великолепный хоррор-слэшер, при просмотре которого сразу вспоминаются все фильмы про Фредди и Джейсона.

На первый взгляд кажется, что главные герои между собой никак не связаны, но на самом деле это не так. Сериал о странном времени - Судной ночи, которая естьв параллельном мире в США - когда на 12 часов все преступления становятся легальными.

Загадочный спаситель и Судная Ночь каким-то невероятным образом их объединяет, а прошлое начинает подкидывать сюрпризы. Очень скоро в их жизни наступит самая темная ночь, и основной целью станет лишь одно - выжить.

В сериале сыграли Гэбриел Чаварриа, Джессика Гарза, Ханна Андерсон, Колин Вуделл, Рид Даймонд, Лили Симмонс, Паулина Гальвес, Эллисон Кинг, Аманда Уоррен, Андреа Франкл.

Судная ночь: смотреть онлайн трейлер сериала

Железный кулак 2 сезон дата выхода

Канал: Netflix

Когда: 7 сентября

Во втором сезоне Дэнни Рэнд получает равноценного по силам соперника в лице Давоса "Стального Змея", а хореография драк выходит на новый уровень благодаря новым постановщикам боев и тому, что актер наконец перестал прогуливать тренировки, и прилежно готовился к съемкам второго сезона. Новые серии сосредоточатся на дальнейшей трансформации Дэнни Рэнда, который только начал привыкать к жизни в большом городе, но опять вынужден защищать его жителей и бороться с новыми злодеями.

Железный кулак 2 сезон смотреть онлайн трейлер:

Нетипичный 2 сезон

Нетипичный 2 сезон дата выхода

Канал: Netflix

Дата выхода: 7 сентября

Как известно по 1 сезону комедийного сериала главного героя зовут - Сэм. Молодой человек, который недавно стал совершеннолетним не похож на остальных сверстников, из-за аутизма. Однако несмотря на трудное положение, парень не опустил руки, регулярные посещения психолога помогли Сэму адаптироваться в обществе, и он живет дальше. Он устроился на работу, нашел друга, правда тоже чудаковатого.

Сэм принял решение, что настало время повзрослеть по настоящему и найти себе девушку для романтический отношений. В то время как он пытается наладить личную жизнь и определиться с будущей девушкой проблем от этого не становится меньше. Но поддержка семьи и окружающих его людей могут помочь Сэму кардинально изменить свою жизнь.

У сериала три режиссера: Сет Гордон ("Хороший доктор", "Несносные боссы"), Майкл Патрик ("Сумасшедшие", "Рино 911") и Джо Кесслер ("911: Мальчики по вызову", "Бессильные").

В сериале снялись Дженнифер Джейсон Ли, Бригитт Ланди-Пейн, Эми Окуда, Кейр Гилкрист, Майкл Рапапорт, Ник Додани, Грэхэм Роджерс, Дженна Бойд, Рауль Кастильо, Кристина Оффли.

Нетипичный смотреть онлайн трейлер:

Двойка 2 сезон дата выхода

Канал: НВО

Дата: 9 сентября

События второго сезона происходят через 5 лет после первого - в 1977 году. Показывается ночная жизнь Нью-Йорка - проституция, наркоторговля... Жизнь "двоек", которые служат крупным боссам из мафии.

В сериале сыграли Джеймс Франко, Мэгги Джилленхол, Гбенга Акиннагбе, Гари Карр, Доминик Фишбэк, Лоуренс Гиллиард мл., Маргарита Левиева, Эмили Мид, Метод Мэн, Дэниэл Саули и др.



Главные роли в сериале исполнили Джеймс Франко, который играет близнецов, контролирующих проституцию на Манхэттене, и Мэгги Джилленхол. Автор "Двойки" — Дэвид Саймон (создатель "Прослушки").

Двойка 2 сезон смотреть онлайн трейлер:

Бесстыдники 9 сезон: дата выхода

Канал: Showtime

Дата: 9 сентября

Сериал рассказывает об отце-одиночке Фрэнке Галлахере, который воспитывает шестерых детей и при этом страдает от алкоголической и наркотической зависимостей. Когда он не в состоянии заниматься семьей – его дети учатся жить самостоятельно.

Главную роль в картине исполняет Уильям Х. Мэйси. За этот сериал он был отмечен премией Гильдии киноактеров США, а также статуэткой "Эмми". Также в фильме снялись Эмми Россум, Кэмерон Монахэн, Итан Каткоски, Эмма Кинни и другие. Продюсер сериала – Джон Уэллс ("Скорая помощь", "Западное крыло").

Создатели обещают, что половина серий - с 1 по 7 выйдет на экраны в период с 9 сентября по 21 октября. А остальные семь серий – начиная с 20 января 2019 года.

Бесстыдники 9 сезон смотреть онлайн трейлер:

Американская история ужасов 8 сезон дата выхода

Канал: FX Network.

Дата: 12 сентября

Лента станет кроссовером первого и третьего сезонов сериала - "Дом-убийца" и "Шабаш" соответственно. Ранее режиссер картины Райан Мерфи сообщал некоторые детали предстоящего сезона.

Так, события будут происходить "18 месяцев от сегодняшнего дня". Кроме того, Мерфи добавил, что "в сентябре будут властвовать ведьмы" и что сезон косвенно основан на девяти кругах Данте из "Божественной комедии".

Главные роли, как и во всех предыдущих сезонах, исполнят Эван Питерс и Сара Полсон. Кроме того, в восьмом сезоне вернутся Эмма Робертс и Таисса Фармига, которые ранее снимались в сериале. К актерскому составу прибавилась и актриса Джоан Коллинз, которая исполняла роль в ленте "Династия". Известно, что Питерс перевоплотится в клоуна, а Коллинз сыграет его бабушку.

Американская история ужасов 8 сезон смотреть онлайн:

Американский Вандал 2 сезон дата выхода

Канал: Netflix

Дата выхода: 14 сентября

По сюжету, в первом сезоне шоу Питер (Тайлер Альварес) и Сэм (Гриффин Глюк), начинающие документалисты, разбирались с загадочным случаем вандализма: на школьной парковке кто-то изрисовал все машины огромными членами.



Ну, а получив широкую известность, во втором сезоне документалисты берутся за новое расследование: в школьной столовой кто-то, называющий себя Фекальным Грабителем, подсыпал слабительное в лимонад, чем вызвал массовый приступ диареи.



Первый сезон псевдодокументального шоу "Американский вандал" тепло приняли как критики, так и зрители, несмотря на юмор "ниже пояса" и подростковы шутки. Второй сезон обещает быть не хуже.

Американский вандал 2 сезон смотреть онлайн трейлер:

Первый: дата выхода

Телеканал: HULU

Дата выхода: 14 сентября

Сериал расскажет нам о первой пилотируемой миссии на Марс. Сюжет сосредоточен не только на истории астронавтов, но и их семей и любимых, оставшихся на Земле - то как они переживают разлуку, и о чем астронавты вспоминают в самые сложные моменты.

Помимо Пенна в сериале сыграли Наташа Макэлхон, Лиза Гэй Хэмилтон и Ханна Уэйр.

Режиссером проекта выступал Бо Уиллимон ("Карточный домик"), в главных ролях - Шон Пэн.

Первый: смотреть онлайн трейлер

Соболезнуем вашей утрате дата выхода

Канал: Facebook Watch

Дата выхода: 18 сентября

Сюжет сериала сфокусируется на молодой вдове (Элизабет Олсен), которая пытается прийти в себя после потери мужа и восстановить почти утерянные отношения с давними друзьями.



Кит Штейнкеллнер (сериал "З: начало всего") выступил создателем и сценаристом сериала.

Шоураннером была Лиззи Уайсс (сериал "Их перепутали в роддоме"). Режиссером нескольких эпизодов, включая пилот, был Джеймс Понсольдт (сериал "Бесстыжие").

Вместе с Олсен в сериале также снялись Йован Адепо, исполнивший небольшую роль в картине "мама!" Даррена Аронофски, и Мамуду Ати, игравший в фантастическом фильме "Сфера" с Эммой Уотсон и Томом Хэнксом.

Соболезнуем вашей утрате смотреть онлайн трейлер:

Маньяк дата выхода сериала

Канал: Netflix

Дата выхода: 21 сентября

Сериал "Маньяк" рассказывает о жизни главного героя Эспена, которого сыграет Джон Хилл, которому чуть за 30. Его все любят, из любой ситуации он выходит победителем, а вокруг него всегда веселье и праздник.

Жизнь Эспена с виду слишком хороша, чтобы быть реальной, — так оно и есть. Все ситуации происходят лишь в голове главного героя, который является пациентом психиатрической клиники. Неожиданно в ней появляется новая работница, и герою Хилла придется выбрать между двумя мирами.

Главные роли сыграли Эмма Стоун ("Ла-Ла Ленд", "Отличница легкого поведения", "Новый Человек-паук") и Джона Хилл ("Мачо и ботан", "Волк с Уолл-стрит", "Парни со стволами").

Кроме Эммы Стоун и Джона Хилла в сериале также снялись Джастин Теру ("Шпион, который меня кинул", "Девушка в поезде", "Жажда странствий") и Салли Филд ("Форрест Гамп", "Новый Человек-паук", "Линкольн").

Маньяк смотреть онлайн трейлер:

Хороший доктор 2 сезон

Хороший доктор 2 сезон дата выхода

Канал: АВС

Дата выхода: 24 сентября

Канал АВС выпускает второй сезон сериала "Хороший доктор", главную роль в котором исполняет Фредди Хаймор. Появляется актриса Лиза Эдельштейн — знаменитый доктор Кадди из сериала "Доктор Хаус". В хорошем докторе она сыграет Доктора Блэйз. У нее выпал шанс вновь поработать с шоураннером Дэвидом Шорем — который создал оба сериала про гениальных докторов.

"Хороший доктор" — это сериал про одаренного молодого врача с синдромом саванта и аутизмом. Каждый день для него — борьба за жизни пациентов, с собой и за себя.

Хороший доктор 2 сезон смотреть онлайн трейлер:

Детство Шелдона 2 сезон

Детство Шелдона 2 сезон дата выхода

Канал: CBS

Дата выхода: 24 сентября

Шелдон рос необычным ребенком - в 11 лет заканчивает школу, за 3 года закончил свой первй колледж. Он познает мир с завидной настойчивостью. Однако, из-за всего этого у него опеределенные проблемы в общении с окружающими.

Мальчик вообще не знает, что такое сочувствие и сострадание. Он всегда поступает так, как считает правильным, и ему совершенно все равно, как на это отреагируют другие. Его жизнь вертится вокруг изобретений, однако нельзя сказать, что все они оказывались удачными, а особо опасные и вовсе доводили парня до больничной койки. Присоединяйтесь к увлекательным и, порой, забавным приключениям Шелдона Купера

Создатели: Чак Лорри, Стивен Моларо. В сериале снялись Иэн Армитедж, Зои Перри, Лэнс Барбер, Монтана Джордан, Реган Реворд, Джим Парсонс, Энни Поттс, Уайатт МакКлюр, Валери Махаффей

Теория Большого взрыва 12 сезон дата выхода

Канал: CBS

Дата выхода: 24 сентября

Новый приключения гиков-гениев снова возвращаются на экраны - теперь в последний раз. У ребят уже появились семьи, но наука остается на первом месте. Создатели обещают незабываемый последний сезон - так что советуем к просмотру.

Создатели сериал - Чак Лорри, Билл Прэди, Стивен Моларо. В Ролях неизменные Джонни Галэки, Джим Парсонс, Кейли Куоко, Саймон Хелберг, Кунал Нэйэр, Мелисса Рауш, Майем Биалик, Кэрол Энн Сьюзи, Кевин Сасмэн, Арти Манн

Теория Большоего Взрыва 12 сезон смотреть онлайн:

Смертельное оружие 3 сезон

Смертельное оружие 3 сезон дата выхода

Канал: Fox

Дата выхода: 25 сентября

Продолжается история про невероятную паротчу копов Риггза и Мертау, которые являются по натуре противоположностями, но великолепно спелись.

Сериал является адаптацией антологии "Смертельное оружие" с Мелом Гиббсоном и Дэнни Гловером. То, что сериал дожил до 3 сезона свидетельствует, что даже истинные любители класического варианта не прочь провести вечер смеясь и переживая с современными версиями любимых полицейских.

Детектива Мертау исполняет Дэймон Уэйанс , детектива Риггса в 1-2 сезонах сыграл Клейн Кроуфорд, а в 3 - ео заменили на персонажа Уэсли Коула, которого сыграл Шонн Уильям Скотт.

Смертельное оружие 3 сезон смотреть онлайн трейлер:

Анатомия страсти 15 сезон

Анатомия страсти 15 сезон дата выхода

Канал: abc

Дата выхода: 27 сентября

Анатомия страсти - американский телесериал в жанре медицинской драмы. Первый сезон вышел на телеэкраны в 2005 году на телеканале АВС. Создательница - Шонда Раймс ("Как избежать наказания за убийство", "Скандал", "Частная практика").

В начале сериала в качестве интерна в клинике появлется Мередит Грей. Она не просто так посвятила свою жизнь спасению других, девушка решила последовать примеру родной матери, известного талантливого хирурга Эллис Грей, работавшей в этой же клинике.

Эллен Помпео выбила себе новый контракт с увеличением гонорара, так что мало кто сомневался, что "Анатомия страсти" задержится в эфире еще на какое-то время – и и вот: на днях ABC 15-тый по счету сезон. Кстати, в предпоследнем эпизоде 15 сезона вернулась Джина Дэвис, которую увидим и в 15 сезоне.

Анатомия страсти 15 сезон смотреть онлайн:

Симпсоны 30 сезон дата выхода

Телеканал:Fox

Дата выхода: 30 сентября

"Симпсоны" - самый длинный сультсериал - первая серия вышла 17 апреля 1987 года, и с тех пор вышло уже 29 сезонов и даже фильм. Мультсериал удачно стебет все стереотипы, и обыгрывает не толькоьгипотетические ситуации в жизни, но и всегда реарирует на ситуации в мире. Например, в новом 30 сезон будет много реакций на поведение политиков и звезд за последний год.

Кроме того, в "Симпсонах" часто замечают "пророческие" ноты - например в одной из серий Трампа сделал президентом еще до старта выборов, на которые тот решил идти.

"Симпсоны" самый главный конкурент мультсерала "Гриффины", но все же у него немного другой посыл, хоть аудитория одна и та же.

Гриффины 17 сезон

Гриффины 17 сезон дата выхода

Канал: Fox

Дата выхода: 30 сентября

Гриффины - легендарный американский анимационный ситком, "Отцом" которого является мультипликатор Сет Макфарлейн. Идея о создании подобного рода мультфильма пришла ему еще в колледже, но к ее воплощению он приступил после работы над своими первыми анимационными проектами.

Это не просто история жизни одной семьи, как "Симпсоны". "Гриффины", по сути полностю состоят из мэмов, и возрвстная категория для мультика будет повыше.

Сериал был 16 раз номинирован на Прайм-тайм премию "Эмми" (выигрывал четыре раза) и 11 раз на премию "Энни", одержав три победы. В 2009 году он был номинирован на премию "Эмми" в категории "Лучший комедийный сериал". Впервые после "Флинтстоунов" с 1961 года в подобной категории был представлен анимационный проект. "Гриффины" неоднократно были названы культовым сериалом и является непримиримым конкурентом "Симпсонов".

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