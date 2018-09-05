Что смотреть осенью: премьеры сериалов в сентябре 2018
Любителям сериалов настоящее раздолье в сентябре - за месяц выходит целая масса долгожданных проектов. Можно спланировать выходные с Netflix, ждать новых расследований, или бороться с захлестнувшим ужасом - все на ваш выбор! Что смотреть а сентябре - читай на Без Табу.
В сентябре создатели решили порадовать зрителей сериалами в самых разных жанрах. Тут и героический "Железный кулак-2", и "Американская история ужасов 8" и "Американский Вандал-2", и даже такие старички, как "Теория Большого взрыва", "Симпсоны", "Гриффины" и "Анатомия Грей". Кстати, для "Теории Большого взрыва" это будет последний сезон.
Итак, редакция Без Табу рекомендует к просмотру.
Судная ночь
Судная ночь: дата выхода и трейлер
Канал: USA Network
Дата выхода: 4 сентября
Создатели сериала Джеймс ДеМонако и Кристал Хотон предлагают великолепный хоррор-слэшер, при просмотре которого сразу вспоминаются все фильмы про Фредди и Джейсона.
На первый взгляд кажется, что главные герои между собой никак не связаны, но на самом деле это не так. Сериал о странном времени - Судной ночи, которая естьв параллельном мире в США - когда на 12 часов все преступления становятся легальными.
Загадочный спаситель и Судная Ночь каким-то невероятным образом их объединяет, а прошлое начинает подкидывать сюрпризы. Очень скоро в их жизни наступит самая темная ночь, и основной целью станет лишь одно - выжить.
В сериале сыграли Гэбриел Чаварриа, Джессика Гарза, Ханна Андерсон, Колин Вуделл, Рид Даймонд, Лили Симмонс, Паулина Гальвес, Эллисон Кинг, Аманда Уоррен, Андреа Франкл.
Судная ночь: смотреть онлайн трейлер сериала
Железный кулак 2 сезон
Железный кулак 2 сезон дата выхода
Канал: Netflix
Когда: 7 сентября
Во втором сезоне Дэнни Рэнд получает равноценного по силам соперника в лице Давоса "Стального Змея", а хореография драк выходит на новый уровень благодаря новым постановщикам боев и тому, что актер наконец перестал прогуливать тренировки, и прилежно готовился к съемкам второго сезона. Новые серии сосредоточатся на дальнейшей трансформации Дэнни Рэнда, который только начал привыкать к жизни в большом городе, но опять вынужден защищать его жителей и бороться с новыми злодеями.
Железный кулак 2 сезон смотреть онлайн трейлер:
Нетипичный 2 сезон
Нетипичный 2 сезон дата выхода
Канал: Netflix
Дата выхода: 7 сентября
Как известно по 1 сезону комедийного сериала главного героя зовут - Сэм. Молодой человек, который недавно стал совершеннолетним не похож на остальных сверстников, из-за аутизма. Однако несмотря на трудное положение, парень не опустил руки, регулярные посещения психолога помогли Сэму адаптироваться в обществе, и он живет дальше. Он устроился на работу, нашел друга, правда тоже чудаковатого.
Сэм принял решение, что настало время повзрослеть по настоящему и найти себе девушку для романтический отношений. В то время как он пытается наладить личную жизнь и определиться с будущей девушкой проблем от этого не становится меньше. Но поддержка семьи и окружающих его людей могут помочь Сэму кардинально изменить свою жизнь.
У сериала три режиссера: Сет Гордон ("Хороший доктор", "Несносные боссы"), Майкл Патрик ("Сумасшедшие", "Рино 911") и Джо Кесслер ("911: Мальчики по вызову", "Бессильные").
В сериале снялись Дженнифер Джейсон Ли, Бригитт Ланди-Пейн, Эми Окуда, Кейр Гилкрист, Майкл Рапапорт, Ник Додани, Грэхэм Роджерс, Дженна Бойд, Рауль Кастильо, Кристина Оффли.
Нетипичный смотреть онлайн трейлер:
Двойка 2 сезон
Двойка 2 сезон дата выхода
Канал: НВО
Дата: 9 сентября
События второго сезона происходят через 5 лет после первого - в 1977 году. Показывается ночная жизнь Нью-Йорка - проституция, наркоторговля... Жизнь "двоек", которые служат крупным боссам из мафии.
В сериале сыграли Джеймс Франко, Мэгги Джилленхол, Гбенга Акиннагбе, Гари Карр, Доминик Фишбэк, Лоуренс Гиллиард мл., Маргарита Левиева, Эмили Мид, Метод Мэн, Дэниэл Саули и др.
Главные роли в сериале исполнили Джеймс Франко, который играет близнецов, контролирующих проституцию на Манхэттене, и Мэгги Джилленхол. Автор "Двойки" — Дэвид Саймон (создатель "Прослушки").
Двойка 2 сезон смотреть онлайн трейлер:
Бесстыдники 9 сезон
Бесстыдники 9 сезон: дата выхода
Канал: Showtime
Дата: 9 сентября
Сериал рассказывает об отце-одиночке Фрэнке Галлахере, который воспитывает шестерых детей и при этом страдает от алкоголической и наркотической зависимостей. Когда он не в состоянии заниматься семьей – его дети учатся жить самостоятельно.
Главную роль в картине исполняет Уильям Х. Мэйси. За этот сериал он был отмечен премией Гильдии киноактеров США, а также статуэткой "Эмми". Также в фильме снялись Эмми Россум, Кэмерон Монахэн, Итан Каткоски, Эмма Кинни и другие. Продюсер сериала – Джон Уэллс ("Скорая помощь", "Западное крыло").
Создатели обещают, что половина серий - с 1 по 7 выйдет на экраны в период с 9 сентября по 21 октября. А остальные семь серий – начиная с 20 января 2019 года.
Бесстыдники 9 сезон смотреть онлайн трейлер:
Американская история ужасов 8 сезон
Американская история ужасов 8 сезон дата выхода
Канал: FX Network.
Дата: 12 сентября
Лента станет кроссовером первого и третьего сезонов сериала - "Дом-убийца" и "Шабаш" соответственно. Ранее режиссер картины Райан Мерфи сообщал некоторые детали предстоящего сезона.
Так, события будут происходить "18 месяцев от сегодняшнего дня". Кроме того, Мерфи добавил, что "в сентябре будут властвовать ведьмы" и что сезон косвенно основан на девяти кругах Данте из "Божественной комедии".
Главные роли, как и во всех предыдущих сезонах, исполнят Эван Питерс и Сара Полсон. Кроме того, в восьмом сезоне вернутся Эмма Робертс и Таисса Фармига, которые ранее снимались в сериале. К актерскому составу прибавилась и актриса Джоан Коллинз, которая исполняла роль в ленте "Династия". Известно, что Питерс перевоплотится в клоуна, а Коллинз сыграет его бабушку.
Американская история ужасов 8 сезон смотреть онлайн:
Американский вандал 2 сезон
Американский Вандал 2 сезон дата выхода
Канал: Netflix
Дата выхода: 14 сентября
По сюжету, в первом сезоне шоу Питер (Тайлер Альварес) и Сэм (Гриффин Глюк), начинающие документалисты, разбирались с загадочным случаем вандализма: на школьной парковке кто-то изрисовал все машины огромными членами.
Ну, а получив широкую известность, во втором сезоне документалисты берутся за новое расследование: в школьной столовой кто-то, называющий себя Фекальным Грабителем, подсыпал слабительное в лимонад, чем вызвал массовый приступ диареи.
Первый сезон псевдодокументального шоу "Американский вандал" тепло приняли как критики, так и зрители, несмотря на юмор "ниже пояса" и подростковы шутки. Второй сезон обещает быть не хуже.
Американский вандал 2 сезон смотреть онлайн трейлер:
Первый
Первый: дата выхода
Телеканал: HULU
Дата выхода: 14 сентября
Сериал расскажет нам о первой пилотируемой миссии на Марс. Сюжет сосредоточен не только на истории астронавтов, но и их семей и любимых, оставшихся на Земле - то как они переживают разлуку, и о чем астронавты вспоминают в самые сложные моменты.
Помимо Пенна в сериале сыграли Наташа Макэлхон, Лиза Гэй Хэмилтон и Ханна Уэйр.
Режиссером проекта выступал Бо Уиллимон ("Карточный домик"), в главных ролях - Шон Пэн.
Первый: смотреть онлайн трейлер
Соболезнуем вашей утрате
Соболезнуем вашей утрате дата выхода
Канал: Facebook Watch
Дата выхода: 18 сентября
Сюжет сериала сфокусируется на молодой вдове (Элизабет Олсен), которая пытается прийти в себя после потери мужа и восстановить почти утерянные отношения с давними друзьями.
Кит Штейнкеллнер (сериал "З: начало всего") выступил создателем и сценаристом сериала.
Шоураннером была Лиззи Уайсс (сериал "Их перепутали в роддоме"). Режиссером нескольких эпизодов, включая пилот, был Джеймс Понсольдт (сериал "Бесстыжие").
Вместе с Олсен в сериале также снялись Йован Адепо, исполнивший небольшую роль в картине "мама!" Даррена Аронофски, и Мамуду Ати, игравший в фантастическом фильме "Сфера" с Эммой Уотсон и Томом Хэнксом.
Соболезнуем вашей утрате смотреть онлайн трейлер:
Маньяк
Маньяк дата выхода сериала
Канал: Netflix
Дата выхода: 21 сентября
Сериал "Маньяк" рассказывает о жизни главного героя Эспена, которого сыграет Джон Хилл, которому чуть за 30. Его все любят, из любой ситуации он выходит победителем, а вокруг него всегда веселье и праздник.
Жизнь Эспена с виду слишком хороша, чтобы быть реальной, — так оно и есть. Все ситуации происходят лишь в голове главного героя, который является пациентом психиатрической клиники. Неожиданно в ней появляется новая работница, и герою Хилла придется выбрать между двумя мирами.
Главные роли сыграли Эмма Стоун ("Ла-Ла Ленд", "Отличница легкого поведения", "Новый Человек-паук") и Джона Хилл ("Мачо и ботан", "Волк с Уолл-стрит", "Парни со стволами").
Кроме Эммы Стоун и Джона Хилла в сериале также снялись Джастин Теру ("Шпион, который меня кинул", "Девушка в поезде", "Жажда странствий") и Салли Филд ("Форрест Гамп", "Новый Человек-паук", "Линкольн").
Маньяк смотреть онлайн трейлер:
Хороший доктор 2 сезон
Хороший доктор 2 сезон дата выхода
Канал: АВС
Дата выхода: 24 сентября
Канал АВС выпускает второй сезон сериала "Хороший доктор", главную роль в котором исполняет Фредди Хаймор. Появляется актриса Лиза Эдельштейн — знаменитый доктор Кадди из сериала "Доктор Хаус". В хорошем докторе она сыграет Доктора Блэйз. У нее выпал шанс вновь поработать с шоураннером Дэвидом Шорем — который создал оба сериала про гениальных докторов.
"Хороший доктор" — это сериал про одаренного молодого врача с синдромом саванта и аутизмом. Каждый день для него — борьба за жизни пациентов, с собой и за себя.
Хороший доктор 2 сезон смотреть онлайн трейлер:
Детство Шелдона 2 сезон
Детство Шелдона 2 сезон дата выхода
Канал: CBS
Дата выхода: 24 сентября
Шелдон рос необычным ребенком - в 11 лет заканчивает школу, за 3 года закончил свой первй колледж. Он познает мир с завидной настойчивостью. Однако, из-за всего этого у него опеределенные проблемы в общении с окружающими.
Мальчик вообще не знает, что такое сочувствие и сострадание. Он всегда поступает так, как считает правильным, и ему совершенно все равно, как на это отреагируют другие. Его жизнь вертится вокруг изобретений, однако нельзя сказать, что все они оказывались удачными, а особо опасные и вовсе доводили парня до больничной койки. Присоединяйтесь к увлекательным и, порой, забавным приключениям Шелдона Купера
Создатели: Чак Лорри, Стивен Моларо. В сериале снялись Иэн Армитедж, Зои Перри, Лэнс Барбер, Монтана Джордан, Реган Реворд, Джим Парсонс, Энни Поттс, Уайатт МакКлюр, Валери Махаффей
Теория Большого взрыва 12 сезон
Теория Большого взрыва 12 сезон дата выхода
Канал: CBS
Дата выхода: 24 сентября
Новый приключения гиков-гениев снова возвращаются на экраны - теперь в последний раз. У ребят уже появились семьи, но наука остается на первом месте. Создатели обещают незабываемый последний сезон - так что советуем к просмотру.
Создатели сериал - Чак Лорри, Билл Прэди, Стивен Моларо. В Ролях неизменные Джонни Галэки, Джим Парсонс, Кейли Куоко, Саймон Хелберг, Кунал Нэйэр, Мелисса Рауш, Майем Биалик, Кэрол Энн Сьюзи, Кевин Сасмэн, Арти Манн
Теория Большоего Взрыва 12 сезон смотреть онлайн:
Смертельное оружие 3 сезон
Смертельное оружие 3 сезон дата выхода
Канал: Fox
Дата выхода: 25 сентября
Продолжается история про невероятную паротчу копов Риггза и Мертау, которые являются по натуре противоположностями, но великолепно спелись.
Сериал является адаптацией антологии "Смертельное оружие" с Мелом Гиббсоном и Дэнни Гловером. То, что сериал дожил до 3 сезона свидетельствует, что даже истинные любители класического варианта не прочь провести вечер смеясь и переживая с современными версиями любимых полицейских.
Детектива Мертау исполняет Дэймон Уэйанс , детектива Риггса в 1-2 сезонах сыграл Клейн Кроуфорд, а в 3 - ео заменили на персонажа Уэсли Коула, которого сыграл Шонн Уильям Скотт.
Смертельное оружие 3 сезон смотреть онлайн трейлер:
Анатомия страсти 15 сезон
Анатомия страсти 15 сезон дата выхода
Канал: abc
Дата выхода: 27 сентября
Анатомия страсти - американский телесериал в жанре медицинской драмы. Первый сезон вышел на телеэкраны в 2005 году на телеканале АВС. Создательница - Шонда Раймс ("Как избежать наказания за убийство", "Скандал", "Частная практика").
В начале сериала в качестве интерна в клинике появлется Мередит Грей. Она не просто так посвятила свою жизнь спасению других, девушка решила последовать примеру родной матери, известного талантливого хирурга Эллис Грей, работавшей в этой же клинике.
Эллен Помпео выбила себе новый контракт с увеличением гонорара, так что мало кто сомневался, что "Анатомия страсти" задержится в эфире еще на какое-то время – и и вот: на днях ABC 15-тый по счету сезон. Кстати, в предпоследнем эпизоде 15 сезона вернулась Джина Дэвис, которую увидим и в 15 сезоне.
Анатомия страсти 15 сезон смотреть онлайн:
Симпсоны 30 сезон
Симпсоны 30 сезон дата выхода
Телеканал:Fox
Дата выхода: 30 сентября
"Симпсоны" - самый длинный сультсериал - первая серия вышла 17 апреля 1987 года, и с тех пор вышло уже 29 сезонов и даже фильм. Мультсериал удачно стебет все стереотипы, и обыгрывает не толькоьгипотетические ситуации в жизни, но и всегда реарирует на ситуации в мире. Например, в новом 30 сезон будет много реакций на поведение политиков и звезд за последний год.
Кроме того, в "Симпсонах" часто замечают "пророческие" ноты - например в одной из серий Трампа сделал президентом еще до старта выборов, на которые тот решил идти.
"Симпсоны" самый главный конкурент мультсерала "Гриффины", но все же у него немного другой посыл, хоть аудитория одна и та же.
Гриффины 17 сезон
Гриффины 17 сезон дата выхода
Канал: Fox
Дата выхода: 30 сентября
Гриффины - легендарный американский анимационный ситком, "Отцом" которого является мультипликатор Сет Макфарлейн. Идея о создании подобного рода мультфильма пришла ему еще в колледже, но к ее воплощению он приступил после работы над своими первыми анимационными проектами.
Это не просто история жизни одной семьи, как "Симпсоны". "Гриффины", по сути полностю состоят из мэмов, и возрвстная категория для мультика будет повыше.
Сериал был 16 раз номинирован на Прайм-тайм премию "Эмми" (выигрывал четыре раза) и 11 раз на премию "Энни", одержав три победы. В 2009 году он был номинирован на премию "Эмми" в категории "Лучший комедийный сериал". Впервые после "Флинтстоунов" с 1961 года в подобной категории был представлен анимационный проект. "Гриффины" неоднократно были названы культовым сериалом и является непримиримым конкурентом "Симпсонов".
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