«СЕКС, ИНСТА и ВНО» - сюжет сериала, дата выхода и актеры

«СЕКС, ИНСТА и ВНО» - спешите видеть

Осенью 2020 нас ожидает громкая премьера - молодежный сериал от Антонио Лукича под многозначительным названием «СЕКС, ИНСТА и ВНО».

Сериал снимает молодой украинский режиссер Антонио Лукич, громко заявивший о себе в 2019 году трогательной комедией "Мої думки тихі". В 2020-м студия "1+1" доверила ему снять молодежный сериал про школьников.

Нащупав золотую жилу своим проектом "Школа", "Плюсы" решили ковать железо, пока оно горячо, а потому доверили рассказать о подростках 28-летнем Лукичу, который пребывет на одной волне с так называемыми зумерами, чья жизнь проходит в инстграме, тик-токе, а оффлайновая активность возникает из-за необходимости сдавать это самое ВНО (оно же - ЗНО, оно же - внешнее независимое оценивание), а также по случаю гормональных взрывов и желания приобщиться к такому понятию как "секс".

Режиссер и звезды сериала

Сюжет сериала

Собственно, сюжет сериала кроется в его названии (чтобы было понятнее). Главные герои - школьники-выпускники из провинциальной Винницы, которые мечтают о взрослой жизни. А параллельно - влюбляются, ссорятся, страдают, а также готовятся поступать в ВУЗы, а иначе - для чего им это ВНО.

Общественное внимание привлечено - осталось дождаться премьеры

Шоураннеры обещают смелый и даже откровенный проект (и тут уже параллели не со "Школой", а с "Первыми ласточками"). В сериале будут "три сцены секса, две сцены мастурбации, нецензурная лексика" - в общем, все, что нужно современной молодежи)))

Трейлер

СЕКС, ИНСТА и ВНО 2020 - как снимают сериал:

Актеры и роли

Ганнуся Ярмоленко в роли Саши

в роли Саши Андрей Максимов в роли спортсмена Андрея, парня Саша

в роли спортсмена Андрея, парня Саша Карина Черчевич в роли Евы

в роли Евы Соня Слюсаренко в роли девушки с фиолетовыми волосами Ханны

в роли девушки с фиолетовыми волосами Ханны Любава Шокля

Роланд Мишко

Ирма Витовская

Наталья Васько

Дата выхода

Съемки сериала «СЕКС, ИНСТА и ВНО» стартовали в Киеве (он изоюбражает Винницу) летом максимально пафосно, а вот премьера сериала запланирована на осень 2020.

В первом сезоне будет 12 серий.

В отличие от предыдущих проектов "Плюсов" - сериал «СЕКС, ИНСТА и ВНО» не будет показан на ТВ, а на стриминговой платформе канала. Это позволит не думать о жестких цензурных ограничениях. Что-то аналогичное было в России с весенним хитом 2020 года - сериалом "Чики".