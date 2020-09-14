«СЕКС, ИНСТА и ВНО» - сюжет сериала, дата выхода и актеры
Осенью 2020 нас ожидает громкая премьера - молодежный сериал от Антонио Лукича под многозначительным названием «СЕКС, ИНСТА и ВНО».
Сериал снимает молодой украинский режиссер Антонио Лукич, громко заявивший о себе в 2019 году трогательной комедией "Мої думки тихі". В 2020-м студия "1+1" доверила ему снять молодежный сериал про школьников.
Нащупав золотую жилу своим проектом "Школа", "Плюсы" решили ковать железо, пока оно горячо, а потому доверили рассказать о подростках 28-летнем Лукичу, который пребывет на одной волне с так называемыми зумерами, чья жизнь проходит в инстграме, тик-токе, а оффлайновая активность возникает из-за необходимости сдавать это самое ВНО (оно же - ЗНО, оно же - внешнее независимое оценивание), а также по случаю гормональных взрывов и желания приобщиться к такому понятию как "секс".
Сюжет сериала
Собственно, сюжет сериала кроется в его названии (чтобы было понятнее). Главные герои - школьники-выпускники из провинциальной Винницы, которые мечтают о взрослой жизни. А параллельно - влюбляются, ссорятся, страдают, а также готовятся поступать в ВУЗы, а иначе - для чего им это ВНО.
Общественное внимание привлечено - осталось дождаться премьеры
Шоураннеры обещают смелый и даже откровенный проект (и тут уже параллели не со "Школой", а с "Первыми ласточками"). В сериале будут "три сцены секса, две сцены мастурбации, нецензурная лексика" - в общем, все, что нужно современной молодежи)))
Трейлер
СЕКС, ИНСТА и ВНО 2020 - как снимают сериал:
Актеры и роли
- Ганнуся Ярмоленко в роли Саши
- Андрей Максимов в роли спортсмена Андрея, парня Саша
- Карина Черчевич в роли Евы
- Соня Слюсаренко в роли девушки с фиолетовыми волосами Ханны
- Любава Шокля
- Роланд Мишко
- Ирма Витовская
- Наталья Васько
Дата выхода
Съемки сериала «СЕКС, ИНСТА и ВНО» стартовали в Киеве (он изоюбражает Винницу) летом максимально пафосно, а вот премьера сериала запланирована на осень 2020.
В первом сезоне будет 12 серий.
В отличие от предыдущих проектов "Плюсов" - сериал «СЕКС, ИНСТА и ВНО» не будет показан на ТВ, а на стриминговой платформе канала. Это позволит не думать о жестких цензурных ограничениях. Что-то аналогичное было в России с весенним хитом 2020 года - сериалом "Чики".