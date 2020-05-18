Кайфтаун (Hightown) - почему стоить посмотреть новый сериал от Джерри Брукхаймера

Кайфтаун / Hightown - стоит ли смотреть?

17 мая на канале Starz дебютировал новый минисериал под названием Кайфтаун или Hightown. Что это за сериал и почему на него стоит обратить внимание - рассказывает Без Табу.

Сериал Кайфтаун / Hightown состоит из 8 серий и изначально его никто из уважаемых критиков не вносил в свои майские топы. Тем не менее, история, что называется, зашла простым людям, который обратили внимание на этот проект и сделали его хитом.

Сериал рассказывает о героиновой эпидемии в США. Его спродюсировал знаменитый Джерри Брукхаймер, которого все знают в первую очередь по "Пиратам Карибского моря", однако этот человек также отвественен за создание многих культовых боевиков, в том числе - "Плохих парней".

Тема наркобизнеса в США вновь актуальна, а успех "Нарко" доказал, что об этой проблеме вполне уместно рассказать и в формате сериала.

Сюжет сериала

Джеки - красивая девушка с большими проблемами. Решает их она с помощью алкоголя. Вернее, думает, что решает. Джеки работает работает офицером службы рыболовного надзора в небольшом прибрежном городке Кейп-Код (здесь когда-то жиль великий американский писатель Курт Воннегут). Однако во времена Воннегута здесь не было героиновой мафии, которая отравляет органично вписалась в местные пасторальные пейзажи и творит свое черное дело.

Однажды Джеки находит на берегу труп девушки - следы ведут в местный стрип-бар, а далее - к верхушке мафиози.

Таким образом она оказывается втянута в расследование, которе ведет вместе с детективом Рем Абруццо.

Актеры и роли сериала

Моника Реймунд в роли Джеки Киньонес

в роли Джеки Киньонес Райли Воулкел в роли Рене Сенья

в роли Рене Сенья Джеймс Бэдж Дэйл в роли детектива Рея Абруццо

в роли детектива Рея Абруццо Шэйн Харпер в роли Джуниора Маккарти

в роли Джуниора Маккарти Амори Ноласко в роли Френки Куэваса

в роли Френки Куэваса Аткинс Эстимонд в роли Осито

в роли Осито Дон Норвуд в роли Алана Сейнтилля

в роли Алана Сейнтилля Майк Пниевски в роли Эда Мерфи

в роли Эда Мерфи Кристал Лэйк Эванс в роли Кристы Коллинс

в роли Кристы Коллинс Ана Ногейра в роли Донны

Трейлер

Кайфтаун / Hightown 2020 - смотреть онлайн трейлер сериала:

Саундтрек

Day 7 - Sweet Sorrow:

График выхода серий