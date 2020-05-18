Кайфтаун (Hightown) - почему стоить посмотреть новый сериал от Джерри Брукхаймера
17 мая на канале Starz дебютировал новый минисериал под названием Кайфтаун или Hightown. Что это за сериал и почему на него стоит обратить внимание - рассказывает Без Табу.
Сериал Кайфтаун / Hightown состоит из 8 серий и изначально его никто из уважаемых критиков не вносил в свои майские топы. Тем не менее, история, что называется, зашла простым людям, который обратили внимание на этот проект и сделали его хитом.
Сериал рассказывает о героиновой эпидемии в США. Его спродюсировал знаменитый Джерри Брукхаймер, которого все знают в первую очередь по "Пиратам Карибского моря", однако этот человек также отвественен за создание многих культовых боевиков, в том числе - "Плохих парней".
Тема наркобизнеса в США вновь актуальна, а успех "Нарко" доказал, что об этой проблеме вполне уместно рассказать и в формате сериала.
Сюжет сериала
Джеки - красивая девушка с большими проблемами. Решает их она с помощью алкоголя. Вернее, думает, что решает. Джеки работает работает офицером службы рыболовного надзора в небольшом прибрежном городке Кейп-Код (здесь когда-то жиль великий американский писатель Курт Воннегут). Однако во времена Воннегута здесь не было героиновой мафии, которая отравляет органично вписалась в местные пасторальные пейзажи и творит свое черное дело.
Однажды Джеки находит на берегу труп девушки - следы ведут в местный стрип-бар, а далее - к верхушке мафиози.
Таким образом она оказывается втянута в расследование, которе ведет вместе с детективом Рем Абруццо.
Актеры и роли сериала
- Моника Реймунд в роли Джеки Киньонес
- Райли Воулкел в роли Рене Сенья
- Джеймс Бэдж Дэйл в роли детектива Рея Абруццо
- Шэйн Харпер в роли Джуниора Маккарти
- Амори Ноласко в роли Френки Куэваса
- Аткинс Эстимонд в роли Осито
- Дон Норвуд в роли Алана Сейнтилля
- Майк Пниевски в роли Эда Мерфи
- Кристал Лэйк Эванс в роли Кристы Коллинс
- Ана Ногейра в роли Донны
Трейлер
Кайфтаун / Hightown 2020 - смотреть онлайн трейлер сериала:
Саундтрек
Day 7 - Sweet Sorrow:
График выхода серий
- 1 серия - 17 мая 2020 - Love You Like a Sister / Люблю как сестру
- 2 серия - 24 мая 2020 - Severely Weatherbeaten / Сильно выдержанный
- 3 серия - 31 мая 2020 - Rebellion Dogs / Псы восстания
- 4 серия - 7 июня 2020 - Big Fucking Operations / Чертовски крупные операции
- 5 серия 14 июня 2020 - The Best You'll Feel All Day / Лучшее за день
- 6 серия 21 июня 2020 - The White Whale / Белый кит
- 7 серия - 28 июня 2020 - Everybody's Got a Cousin in Miami / У каждого есть кузен в Майами
- 8 серия - 5 июля 2020 - #Blessed / #Благословен