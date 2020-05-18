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Кайфтаун (Hightown) - почему стоить посмотреть новый сериал от Джерри Брукхаймера

13:40
Кайфтаун / Hightown - стоит ли смотреть? - фото 1
Кайфтаун / Hightown - стоит ли смотреть?

17 мая на канале Starz дебютировал новый минисериал под названием Кайфтаун или Hightown. Что это за сериал и почему на него стоит обратить внимание - рассказывает Без Табу.

Сериал Кайфтаун / Hightown состоит из 8 серий и изначально его никто из уважаемых критиков не вносил в свои майские топы. Тем не менее, история, что называется, зашла простым людям, который обратили внимание на этот проект и сделали его хитом.

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Сериал рассказывает о героиновой эпидемии в США. Его спродюсировал знаменитый Джерри Брукхаймер, которого все знают в первую очередь по "Пиратам Карибского моря", однако этот человек также отвественен за создание многих культовых боевиков, в том числе - "Плохих парней".

Тема наркобизнеса в США вновь актуальна, а успех "Нарко" доказал, что об этой проблеме вполне уместно рассказать и в формате сериала.

Сюжет сериала

Джеки - красивая девушка с большими проблемами. Решает их она с помощью алкоголя. Вернее, думает, что решает. Джеки работает работает офицером службы рыболовного надзора в небольшом прибрежном городке Кейп-Код (здесь когда-то жиль великий американский писатель Курт Воннегут). Однако во времена Воннегута здесь не было героиновой мафии, которая отравляет органично вписалась в местные пасторальные пейзажи и творит свое черное дело.

Однажды Джеки находит на берегу труп девушки - следы ведут в местный стрип-бар, а далее - к верхушке мафиози.

Таким образом она оказывается втянута в расследование, которе ведет вместе с детективом Рем Абруццо.

Актеры и роли сериала

  • Моника Реймунд в роли Джеки Киньонес
  • Райли Воулкел в роли Рене Сенья
  • Джеймс Бэдж Дэйл в роли детектива Рея Абруццо
  • Шэйн Харпер в роли Джуниора Маккарти
  • Амори Ноласко в роли Френки Куэваса
  • Аткинс Эстимонд в роли Осито
  • Дон Норвуд в роли Алана Сейнтилля
  • Майк Пниевски в роли Эда Мерфи
  • Кристал Лэйк Эванс в роли Кристы Коллинс
  • Ана Ногейра в роли Донны

Трейлер

Кайфтаун / Hightown 2020 - смотреть онлайн трейлер сериала:

Саундтрек

Day 7 - Sweet Sorrow:

График выхода серий

  • 1 серия - 17 мая 2020 - Love You Like a Sister / Люблю как сестру
  • 2 серия - 24 мая 2020 - Severely Weatherbeaten / Сильно выдержанный
  • 3 серия - 31 мая 2020 - Rebellion Dogs / Псы восстания
  • 4 серия - 7 июня 2020 - Big Fucking Operations / Чертовски крупные операции
  • 5 серия 14 июня 2020 - The Best You'll Feel All Day / Лучшее за день
  • 6 серия 21 июня 2020 - The White Whale / Белый кит
  • 7 серия - 28 июня 2020 - Everybody's Got a Cousin in Miami / У каждого есть кузен в Майами
  • 8 серия - 5 июля 2020 - #Blessed / #Благословен
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