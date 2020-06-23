Академия (Foundation) - дата выхода, актеры, трейлер и сюжет сериала

Академия - самый ожидаемый сериал 2021 года

Вечером в понедельник, 22 июня, на презентации Apple кроме новой iOS был также представлен и новый грандиозный проект Apple TV+ - сериал "Академия" по рассказам фантаста Айзека Азимова.

Apple на конференции WWDC показала первый трейлер сериала «Академия» (альтернативное название - "Основание", оригинальное - Foundation) — по знаменитому научно-фантастическому циклу Айзека Азимова.

Буквально за десять часов ролик посмотрели около 10 000 000 раз.

В основу сериала ляжет оригинальная трилогия — романы «Академия», «Академия и Империя» и «Вторая Академия».

Шоураннер и сценарист Дэвид Гойер («Тёмный рыцарь», «Человек из стали», "Блейд" ) рассказал о самом шоу, пообещав грандиозный размах. Собственно, это видно по тизеру.

Академия 2021 - смотреть онлайн трейлер сериала:

Актеры и роли

В ролике создатели показали первые кадры и британского актера Джареда Харриса ("Чернобыль") в роли Гэри Селдона.

В сериале также сыграл Ли Пейс, Лу Ллобелл, Ли Харви, Лора Бёрн, Терренс Манн и Кэссиан Билтон.

Вместе с Гойером функции исполнительных продюсеров на себя взяли Джоше Фридман, Дэвид Эллисон, Дана Голдберг, Марси Росс и Робин Азимов.

Сюжет сериала

В трилогии Foundation Азимов рассказывает историю целой цивилизации и пытается объеснить смысл бытия, сведя развитие цивилизации к комплексу законов, сходных с математическими формулами. Спасителями человечества становятся не полководцы и политики, а ученые — адепты науки «психоистории». А действие всей серии охватывает 20 тысяч лет.

О каком из этапов саги расскажет первый сезон сериала "Академия" пока держится в тайне.

Дата выхода

Премьера намечена на 2021 год на Apple TV+.

В первом сезоне планируется 10 серий, производством занимается студия Skydance Television.