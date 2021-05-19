Сепаратист офіційно став народним депутатом України

Аксьонов - народний депутат України / novyny.live

19 травня Андрій Аксьонов, який переміг на виборах у 50-му окрузі в Донецькій області, склав присягу народного депутата України у сесійній залі парламенту під вигуки "Ганьба".

Через заблоковану трибуну Аксьонову довелося складати присягу з суддівської ложі.

Трибуну блокували близько десяти парламентаріїв з фракцій "Голос" та "Європейська солідарність".

Головуючий на засіданні перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук сказав, що, враховуючи "контраверсійність цього питання", тобто звинувачення, які були в ЗМІ щодо наявності в Аксьонова нібито російського паспорта та участі політика в організації проросійського референдуму 2014 року, звернувся до Апарату парламенту з проханням роз’яснити, чи є підстави не проводити процедуру присяги.

За його словами, відповідь була такою, що жодних юридичних підстав для цього немає. Тому він запросив Аксьонова до трибуни, але оскільки вона була заблокована, то присягу він зачитував з ложі, де зазвичай перебувають судді, коли їх запрошують до сесійної зали.

Аксьонов зачитував присягу під скандування частини залу "Ганьба".

Присяга Аксьонова 19 травня - відео:

Віце-спікер парламенту Олена Кондратюк заявила, що звернеться до СБУ з приводу можливої наявності російського паспорта в Аксьонова.