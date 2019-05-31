Семеро друзей Зеленского: президент изменил состав СНБО

Зеленский посадил к Данилюку своих друзей

В пятницу, 31 мая, президент подписал указ об утверждении новых членов Совета национальной безопасности и обороны. Теперь в него входят Зеленский и его свита. Отдельным документом глава государства вывел из состава СНБО команду экс-главнокомандующего Петра Порошенко.

Указ №340/2019, подписанный сегодняшним числом, опубликовали на сайте президента Украины.

Согласно документу, в Совет нацбезопасности теперь будут входить исключительно друзья Зеленского.

"В соответствии с частями третьей и четвертой статьи 107 Конституции Украины постановляю частичную смену статьи 1 Указа Президента Украины от 15 декабря 2014 года № 929 "О составе Совета национальной безопасности и обороны Украины" внести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины такие изменения: председателем Совета национальной безопасности и обороны Украины является Зеленский Владимир Александрович - президент Украины, - сказано в тексте указа. - Также в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины введены: Баканов Иван Геннадьевич - первый заместитель председателя Службы безопасности Украины - начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины; Богдан Андрей Иосифович - глава Администрации Президента Украины; Данилюк Александр Александрович - секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины; Маркарова Оксана Сергеевна - министр финансов Украины; Пристайко Вадим Владимирович - заместитель главы Администрации президента Украины; Рябошапка Руслан Георгиевич - гаместитель главы Администрации президента Украины; Хомчак Руслан Борисович - начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины".

В то же время утратили право сидеть за круглым столом и принимать важнейшие для страны решения Александр Турчинов, Игорь Райнин, Виктор Муженко и Юрий Стець.