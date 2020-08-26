Секретарь СНБО назвал пандемию коронавируса биологической войной

Данилов считает коронавирус актом биологической войны

В среду, 26 августа, Алексей Данилов заявил о том, что в данный момент мир живет в период ведения биологической войны.

С таким громким заявлением секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины выступил в ходе встречи с послами Финляндии и Швеции на презентации им Национального координационного центра кибербезопасности.

- Сегодня мы наблюдаем за первой мировой биологической войной, последствия которой ощущает весь мир, - отметил Данилов. - В современном мире кибернетическая и биологическая угрозы становятся страшнее и даже опаснее ядерного оружия. Именно поэтому так важно объединить усилия стран-партнеров в противодействии этим угрозам.

К слову, намеки на то, что пандемия COVID-19 случилась из-за целенаправленного создания вируса. Правда, никаких официальных доказательств или обвинений в адрес "производителей" коронавируса чиновник не приводил.

Напомним, Данилов еще в мае говорил о том, что нашей стране нужны новые подходы и концепции в сфере нацбезопасности, апеллируя к скорым биологическим войнам. Впрочем, нынешняя ситуация с распространением коронавируса ярко свидетельствует о том, что с того времени для противодействия COVID-19 никто пальцем о палец не ударил.

Как известно, с момента фактического отказа украинцев от карантинных мер и решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.

Из-за тотального не соблюдения карантина, а также идиотского подхода власти к проблеме Украина попала на первые места среди стран Европы по уровню прироста зараженных и оказалась на девятой позиции в мире.

Что же касается усиления карантина, то в любом из городов оно происходит только на словах: ночные клубы продолжают свою работу как в Харькове, так и в Киеве, а также других населенных пунктах. Во многих ресторанах и посетители, и сотрудники обходятся без масок и не соблюдают социальную дистанцию.