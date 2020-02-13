Счетная палата проверит, на что в ГБР потратили миллиард

В ГБР нагрянут аудиторы

В 2020-м году работники Счетной палаты собираются провести первый аудит Государственного бюро расследований. И работы у них будет достаточно.

В четверг, 13 февраля, глава Счетной палаты Валерий Пацкан заявил о том, что почему-то его подчиненные ни разу не приходили с проверкой в ГБР.

- Несмотря на то, что другие государственные органы, созданные недавно, уже были объектами наших аудитов. Сегодня очень много у общества вопросов не только по эффективности профессиональной деятельности вновь органов, а и относительно того, как они тратят средства государственного бюджета, - отметил Пацкан. - Поэтому на заседании мы внесли изменения в план работы на 2020 год, добавив туда ГБР.

Аудит может начаться уже в ближайшее время, а отчет о результатах проверки может быть обнародован в июне.

Само собой, экспертов будет интересовать эффективность использования государственных средств, которые были выделены на становление и работу ГБР. По официальным данным, расходы на бюро за 2018-2019 годы составили более миллиарда.

Если же аудит проведут открыто и честно, проблем руководство ведомства избежать не сможет, ведь им придется объяснить, зачем покупались iMac по как минимум 30 с лишним тысяч гривен, если на них поставили нелицензионный Windows.

Впрочем, вполне может быть, что при распределении закупок и непосредственно подписании договоров о поставках других вещей для ГБР были допущены и другие нарушения.