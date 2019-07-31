СБУ взялась за Портнова, помогавшего русским оккупировать Крым

Дело Портнова расследуют, но посадить его вряд ли смогут

Заместитель главы АП времен Яныка Андрей Портнов, который отлично себя чувствует при власти Зеленского, может быть причастен к подготовке документов, которые помогли террористам захватить украинский полуостров.

О том, что сотрудники спецслужбы подозревают Портнова, стало известно в постановлении Херсонского городского суда, принятом 26 июля.

В документах указано, что СБУшники возбудились после статьи в одном из СМИ под названием "Проект постановления ВР АРК во время начала оккупации готовил Портнов".

Прочитавший текст следователь ГУ СБУ в Крыму, решил добиваться через суд разрешения получить временный доступ к записям телефонных переговоров главы Верховной Рады Крыма Владимира Константинова с советником Путина Сергеем Глазьевым. Тогда, 1 марта 2014-го террорист и коллаборант упомянули Портнова.

Кроме того, СБУ запросила у Военной прокуратуры копии аудиозаписей переговоров Глазьева с другими украинскими деятелями, а также другие записи, которые могут подтвердить или опровергнуть причастность экс-замглавы АП к событиям 2014-го года.

При этом в ведомстве Матиоса спецслужбе отказали, сославшись на тайну следствия, хотя документы о посягательстве Глазьева на территориальную целостность Украины в Военной прокуратуре были.

Как известно, во времена Януковича Портнов отвечал за судебную вертикаль и переписывание Уголовно-процессуального Кодекса. После бегства экс-президента он сбежал в Россию, а затем уехал в Австрию. Когда же Петр Порошенко проиграл на выборах Владимиру Зеленскому, деятель вернулся в страну и возглавил юридические процедуры реванша рыгов.