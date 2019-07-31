СБУ взялась за Портнова, помогавшего русским оккупировать Крым
Заместитель главы АП времен Яныка Андрей Портнов, который отлично себя чувствует при власти Зеленского, может быть причастен к подготовке документов, которые помогли террористам захватить украинский полуостров.
О том, что сотрудники спецслужбы подозревают Портнова, стало известно в постановлении Херсонского городского суда, принятом 26 июля.
В документах указано, что СБУшники возбудились после статьи в одном из СМИ под названием "Проект постановления ВР АРК во время начала оккупации готовил Портнов".
Прочитавший текст следователь ГУ СБУ в Крыму, решил добиваться через суд разрешения получить временный доступ к записям телефонных переговоров главы Верховной Рады Крыма Владимира Константинова с советником Путина Сергеем Глазьевым. Тогда, 1 марта 2014-го террорист и коллаборант упомянули Портнова.
Кроме того, СБУ запросила у Военной прокуратуры копии аудиозаписей переговоров Глазьева с другими украинскими деятелями, а также другие записи, которые могут подтвердить или опровергнуть причастность экс-замглавы АП к событиям 2014-го года.
При этом в ведомстве Матиоса спецслужбе отказали, сославшись на тайну следствия, хотя документы о посягательстве Глазьева на территориальную целостность Украины в Военной прокуратуре были.
Как известно, во времена Януковича Портнов отвечал за судебную вертикаль и переписывание Уголовно-процессуального Кодекса. После бегства экс-президента он сбежал в Россию, а затем уехал в Австрию. Когда же Петр Порошенко проиграл на выборах Владимиру Зеленскому, деятель вернулся в страну и возглавил юридические процедуры реванша рыгов.