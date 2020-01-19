СБУ пустит в Украину поддерживающих Путина оккупантов и просит полицию их охранять
Шествие российских террористов из числа деятелей культуры РФ по Украине продолжается. При условиях продолжающейся военной агрессии сотрудники СБУ и ГПСУ не запрещают въезды в страну для артистов, которых ранее признавали угрозой нацбезопасности нашего государства.
Так, на днях в нашу страну собираются въехать отъявленные адепты Путина, которые показательно наплевали на украинские законы и катались в оккупированный Крым.
Речь идет о Марате Башарове, Сергее Колесникове, Ларисе Удовиченко и прочих ватоголовых оккупантах, задействованных в спектакле "Идея фикс".
Невзирая на то, что эти люди поддерживали военную агрессию против нашего государства, нарушали наше законодательство, у сотрудников Службы безопасности к ним претензий никаких не оказалось.
"Сообщаем, что в настоящее время основания для недопуска указанных лиц для участия в гастрольных мероприятиях на территории Украины в СБУ отсутствуют", - заявили в спецслужбе в ответе на запрос организации "Кронас Бизнес-групп".
Параллельно с этим у Баканова решили побеспокоиться о заграничных гостях из "братской" страны, и накрапали поручение запорожским мусорам организовать повышенные меры безопасности для террористов. Именно сегодня ватоголовые должны давать первый концерт в Запорожье.