СБУ пустит в Украину поддерживающих Путина оккупантов и просит полицию их охранять

СБУшники рады российским артистам в Украине

Шествие российских террористов из числа деятелей культуры РФ по Украине продолжается. При условиях продолжающейся военной агрессии сотрудники СБУ и ГПСУ не запрещают въезды в страну для артистов, которых ранее признавали угрозой нацбезопасности нашего государства.

Так, на днях в нашу страну собираются въехать отъявленные адепты Путина, которые показательно наплевали на украинские законы и катались в оккупированный Крым.

Речь идет о Марате Башарове, Сергее Колесникове, Ларисе Удовиченко и прочих ватоголовых оккупантах, задействованных в спектакле "Идея фикс".

Невзирая на то, что эти люди поддерживали военную агрессию против нашего государства, нарушали наше законодательство, у сотрудников Службы безопасности к ним претензий никаких не оказалось.

"Сообщаем, что в настоящее время основания для недопуска указанных лиц для участия в гастрольных мероприятиях на территории Украины в СБУ отсутствуют", - заявили в спецслужбе в ответе на запрос организации "Кронас Бизнес-групп".

Параллельно с этим у Баканова решили побеспокоиться о заграничных гостях из "братской" страны, и накрапали поручение запорожским мусорам организовать повышенные меры безопасности для террористов. Именно сегодня ватоголовые должны давать первый концерт в Запорожье.

Впрочем, спектакль может не состояться. Благодаря возмущению общественности и готовности патриотов достойно встретить оккупантов на нашей земле, Марат Башаров побоялся скататься в нашу страну, о чем и написал в соцсетях. Будут ли выступать российские артисты без своего коллеги, неизвестно.