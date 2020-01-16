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Фанат захвата Крыма Сюткин собрался с концертом в Киев

17:00
Сюткин засобирался в Киев - фото 1
Сюткин засобирался в Киев

Сбитый летчик российской эстрады Валерий Сюткин, который пять лет назад рассказывал о том, насколько гениально Путин и его свора оккупировали украинский полуостров, засобирался в "братскую Украину". Выступление оккупанта запланировано на 27 апреля во "Дворце Украина".

На то, что в Киеве запланировано выступление российского ватоголового адепта Совка, обратил внимание ведущий и волонтер Сергей Притула, который намекнул на уверенность в скорой отмене концерта.

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"Валера Сюткин считает, что Владимир Владимирович провел аннексию Крыма "блестяще"!!! Внимание, знатоки, вопрос: проведет Валерий свой концерт во Дворце "Украина"? Минута пошла!", - иронично прокомментировал на своей странице в Facebook стремление Сюткина петь в Украине Притула.

Фанат захвата Крыма Сюткин собрался с концертом в Киев - фото 194433

Свою позицию по поводу захвата полуострова сбитый летчик высказывал Дмитрию Гордону. В 2014-м году экс-солист некогда знаменитой группы "Браво" заявил, что спецоперация российских войск была "восстановлением исторической справедливости":

- Исторически, если сказать о Крыме, там ошибка была раньше, когда Никита Сергеевич его с легкой руки присвоил. Как проведена операция Владимиром Владимировичем? Блестяще. Без крови, красиво и историческая справедливость, наверное, восстановлена.

Как известно, в последние месяцы Украина буквально захлебывается от всевозможных безмозглых террористов, котрые стремятся приехать в Киев и другие города страны. Лишь благодаря активистам, которые высказывают возмущение из-за открытия границ для российских шовинистов и приглашений таковых в страну, часть визитов отменяют.

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