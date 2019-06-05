СБУ помогла русским собрать данные украинцев

В СБУ знатно шкваранулись

Только лишь успело смениться руководство Службы безопасности, а назначенный Зеленским и.о. главы СБУ Иван Баканов получить первое в жизни звание лейтенанта, как в ведомстве начали конкретно косячить.

В среду, 5 июня, на официальной странице СБУ в Facebook появилось радостное сообщение о том, что отныне столь серьезное ведомство представлено еще и в Instagram.

"Захват" очередной соцсети спецслужбистами совсем не выглядит удивительным. Особенно с учетом того, что исполняющий обязанности председателя - бывший руководитель "95 квартала", являющийся типичным представителем аудитории инсты.

Но напрягает совсем не это. Дело в том, что для закидывания ссылки на страницу СБУ в Instagram СММщики службы использовали российский сервис сокращения URL.

Это означает, что любой пользователь, который перейдет по ссылке, будет редиректнут в Инстаграм через российский сервер. А с учетом тотального контроля российских террористов над интернетом, никаких шансов на то, что ФСБшники автоматически не вытянут для себя необходимую информацию, нет. К примеру, путинские боевики получат данные активных пользователей, подписанных на страницу СБУ, их айпи-адреса и другую информацию, которую могут использовать при политической таргетинговой рекламе, продвижении пропагандистских фейковых новостей и прочей подрывной деятельности.

После того, как СБУшникам натыкали в комментариях адекватные пользователи, ссылку подправили.

Но сам факт использования российского сервиса человеком, который априори должен радеть за сохранение данных украинцев, очень уж напрягает. Это конкретный зашквар, как ни крути.