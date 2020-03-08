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Саудиты обидились на Кремль и обвалили российскую экономику

15:00
Русские недополучат миллиарды - фото 1
Русские недополучат миллиарды

В пятницу, 6 марта, в Вене прошли переговоры стран "ОПЕК +", в ходе которых шла речь о сохранении ограничений на добычу нефти для удержания ее ценника. При этом русские, имея слабую позицию, решили по-дебильному попробовать нагнуть представителей арабского мира. В итоге нагнули их.

После того, как соглашение о сокращении добычи нефти не сумели продлить, с 1 апреля все органичения будут сняты. Это повлечет за собой наращивание темпов добычи и увеличение объема продаж, но падение цен.

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Фактически же такая позиция не устраивает ни одну адекватную страну, которая живет за счет добычи "черного золота". Но русские как раз увидели в этом для себя шанс, поскольку для выживания РФ нужны либо заоблачные цены на нефть, либо огромные цифры ее прокачки.

Впрочем, идея путинских утырков разбилась о позицию Саудовской Аравии. Уже сегодня государственная компания Saudi Aramco предложила покупателям нефти самые большие скидки за последние 20 лет и обещает увеличить добычу более чем на два миллиона баррелей в день.

Для Кремля это значит, что после снятия ограничений цены упадут настолько ниже плинтуса, что российская экономика просто может не выйти даже в ноль, если Иваны сумеют добывать столько же нефти, сколько и саудиты.

Стоимость цен, которые предлагают европейским, азиатским и американским нефтеперерабатывающим компаниям представители Саудовской Аравии, значительно уступают всем маркам нефти. Так, Arab Light торгуется на 10,25 долларов за баррель меньше, чем Brent. В то же время российский Urals дороже саудовской аж на 8 долларов.

Чтобы хоть как-то тягаться с Эр-Риядом, все страны Персидского залива будут вынуждены значительно уронить свои цены, а это значит, что государства, ежедневно выдающие по 14 миллионов баррелей на-гора, сломают российский бюджет за считанные дни.

Скорее всего, в ближайшее время Москва пригласит страны ОПЕК на продолжение переговоров.

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Экономика Россия Бюджет 2020 Саудовская Аравия нефть Новости Мир
Bloomberg
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