САП требует арестовать имущество главы "МАУ"

САП требует арестовать имущество главы "МАУ"

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит Высший антикоррупционный суд арестовать имущество президента авиакомпании МАУ Евгения Дыхне.

Об этом сообщают Украинские новости со ссылкой на материалы суда.

Ходатайство было подано в ВАКС, а позже в апелляционную палату. В документе прокуратура не уточняет на какое именно имущество Дыхне должен быть наложен арест.

Евгений Дыхне

В среду Фемида должна будет рассмотреть данное прошение.

В чем подозревается глава "МАУ"?

Евгений Дыхне подозревается в том, что, будучи руководителем аэропорта "Борисполь", он незаконно распорядился имуществом аэропорта, повлекшем нанесение государству ущерба на более 16,5 млн гривен.

Как уточняют УН, Дыхне внес залог в размере 5,3 млн грн