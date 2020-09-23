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САП требует арестовать имущество главы "МАУ"

21:30
САП требует арестовать имущество главы "МАУ" - фото 1
САП требует арестовать имущество главы "МАУ"

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит Высший антикоррупционный суд арестовать имущество президента авиакомпании МАУ Евгения Дыхне.

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Об этом сообщают Украинские новости со ссылкой на материалы суда.

Ходатайство было подано в ВАКС, а позже в апелляционную палату. В документе прокуратура не уточняет на какое именно имущество Дыхне должен быть наложен арест.

САП требует арестовать имущество главы 'МАУ' - фото 205850

Евгений Дыхне

В среду Фемида должна будет рассмотреть данное прошение.

В чем подозревается глава "МАУ"?

Евгений Дыхне подозревается в том, что, будучи руководителем аэропорта "Борисполь", он незаконно распорядился имуществом аэропорта, повлекшем нанесение государству ущерба на более 16,5 млн гривен.

Как уточняют УН, Дыхне внес залог в размере 5,3 млн грн

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Новости Украина МАУ арест САП антикоррупционный суд Борисполь
Украинские новости
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