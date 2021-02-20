Санкции против Медведчука - это публичная пощечина Путину

Два нерукопожатных / РИА Новости

Политический эксперт Станислав Речинский рассказывает о статусе Медведчука, как доверенного лица Путина в Украине, и объясняет, почему санкции против этого человека оказались столь болезненным ударом именно для Кремля.

А ведь Путина за время его президентства еще никто так не унижал, как Зеленский. Статус Медведчука в Украине всегда, после посла Черномырдина был выше статуса посла РФ в Украине.

Летом 2012 года, когда Янукович попытался притушить политическую активность Медведчука, Путин его "демонстративно" наказал. Во время визита в Украину Путин на 4 часа опоздал на встречу с Януковичем. Сама встреча продолжалась 20 минут, затем был короткий ужин. А после этого Путин умчался к Медведчуку, пробыл у него 4 часа. И "случайным образом" фотографии совместного отдыха Путина и Медведчука тут же оказались в прессе.

Таким образом Медведчуку была выдана "охранная грамота" от Путина, которая действовала все эти годы. До того момента, как ее не порвал Зеленский.

Это даже круче, чем просто высылка посла другого государства. Тут заодно и имущество фактически конфисковали. Это очень круто. Особенно, если делалось с учетом всех обстоятельств. Это публичная пощечина Путину, по сравнению с которой разоблачения Навального -- детская шалость. Это -- весьма серьезное унижение Путина. И стоит отдавать себе отчет в том, что он будет мстить. И нужно к этому готовиться. Но в целом -- было весьма красиво. Кум Путина? Да пох@й, чей ты кум.

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