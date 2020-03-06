Санатории Закарпатья - планируйте свой долгожданный отпуск, правильно!

Закарпатье - один из топовых регионов для отдыха в Украине

Даже занимаясь любимым делом и ведя здоровый образ жизни, каждый современный человек нуждается в полноценном отдыхе. Положительный момент заключается в том, что удовлетворить эту потребность можно, не тратя время, нервы и деньги на оформление загранпаспорта.

Многочисленные санатории Закарпатья уже давно пользуются заслуженным успехом не только у жителей Украины, но и у гостей из множества других стран.

Особенности отдыха и оздоровления на закарпатских курортах

Какими бы финансовыми возможностями вы ни обладали, санатории Закарпатья предложат вам соответствующий вариант проживания. Обратите внимание: в стоимость путевок зачастую включена не только аренда номера и питание, но и комплекс базовых лечебно-оздоровительных процедур. Дети младшего возраста (при условии проживания с родителями без предоставления отдельной кровати) могут отдыхать бесплатно.

Закарпатские курорты получили широкую известность, благодаря таким факторам, как:

Мягкий климат с теплой зимой и не удушающе жарким летом, позволяющий забыть о необходимости акклиматизации. Многие местные здравницы открыты круглогодично;

Удачное расположение на озелененных территориях с бюветами минеральной воды. В качестве примера можно привести санаторий Солнечное Закарпатье. Он возвышается на просторной лесопарковой полосе, покрытой лиственными и хвойными деревьями. Гости здравницы получают доступ к целебному источнику минводы «Поляна Квасова»;

Выгодная стоимость отдыха и оздоровления. В сравнении с зарубежными курортами того же уровня, закарпатские курортные города и поселки предлагают бронирование номеров, питание, лечебные процедуры и развлечения по более доступным расценкам.

Если вы уже планируете свой долгожданный отпуск, обратите особое внимание на предложения санаторного комплекса Солнечное Закарпатье, расположенного в живописной местности Свалявской котловины.

Преимущества отдыха и лечения в «солнечной здравнице»

В современных зданиях, помимо благоустроенных номеров различных категорий, находится столовая, зоны отдыха, библиотека, бары и кафе. На прилегающей территории есть охраняемая автостоянка, спортивные площадки и упорядоченный базар. В пешей доступности – прекрасное озеро и собственный источник минеральной воды с высокой концентрацией бора и фтора, углекислоты и растворенных минералов.

Услугам гостей предлагается четыре корпуса санатория и частные отели, в которых можно зарезервировать:

Однокомнатные: одно- и двухместные 1-ой и 2-ой категорий;

Двухкомнатные: двухместные 1-ой, 2-ой и 3-ей категорий.

В каждом номере есть полный набор мебели, холодильник, журнальный столик, ТВ. В некоторых номерах имеется балкон с красивым видом и ванная с возможностью наполнения минводой.

В лечебном центре и медкабинетах успешно справляются с нарушениями обмена веществ и болезнями органов пищеварения (основной профиль), заболеваниями опорно-двигательного аппарата, дыхательных путей, мочеполовой, нервной и сердечно-сосудистой систем, кожными и гинекологическими мужскими и женскими патологиями.

Забронировать номера и приобрести путевку с необходимым набором лечебно-оздоровительных процедур можно прямо сейчас. Онлайн-сервис бронирования «Захід Курорт» поможет вам зарезервировать санаторий Солнечное Закарпатье на нужные даты.