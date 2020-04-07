Баканов рассекретил е-декларации руководства СБУ

Баканов отменил гостайну для деклараций топовых СБУшников

Председатель Службы безопасности Украины распорядился отменить акт, который делал доходы руководства ведомства секретными. Неадекватным попыткам экс-верхушки СБУ сокрыть свои оклады и владения теперь пришел конец.

О том, что отмена финансового контроля руководства СБУ со стороны Нацагентства по вопросам противодействия коррупции в 2016-м году была незаконной, написали сегодня на сайте НАПК.

Согласно опубликованным данным, сегодня руководитель агентства Александр Новиков внес Баканову предприсание об устранении нарушения закона. Глава спецслужбы его подписал.

"Вопреки закону в 2016 году СБУ утвердила акт, устанавливающий по руководству отличные от других работников Службы правила представления деклараций. Это позволило указанным лицам избегать финансового контроля со стороны НАПК. Для выполнения предписания СБУ отменила действие незаконного акта", - подчеркнули в НАПК,

Теперь доходы назначенного президентом руководства службы уже не причисляются к государственной тайне. Верхушка СБУ отныне обязана подавать декларации, которые будут находиться в открытом доступе реестра.

Ранее же в Службе поясняли, что секретность нужна для того, чтобы не было возможности раскрытия принадлежности высокопоставленных спецслужбистов к работе на государство, а также для сокрытия персональных данных членов семей и так далее.

В то же время из-за многочисленного слива данных враги Украины и без того прекрасно владеют всей информацией о сотрудниках нашей спецслужбы, а вот отсутствие е-декларации в НАПК дает им полный карт-бланш на совершение коррупционных преступлений.