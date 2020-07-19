С августа украинцам могут запретить полеты в Турцию на отдых

17:00 19 июля,

Турцию могут внести в "красную зону"

Правительство может отнести Турцию к странам так называемой "красной зоны", поскольку с первого августа турецкие курорты откроются для граждан страны-террориста России.

Так как Россию однозначно относят к перечню "красных" стран для посещения граждан, ведь коронавирус там разбушевался не на шутку, курортную Турцию также могут внести в список государств, которые нежелательно посещать украинцам.

Кроме того, вероятное попадание любимой тысячами украинцев страны в "красную" зону, будет означать еще и необходимость для всех возвращающихся оттуда отсиживать двухнедельную самоизоляцию.

Об этом заявила одна из основателей украинского национального туроператора Елена Бойко:

- С первого августа Турция планирует разрешить въезд для туристов из России. А поскольку в РФ слишком большой ежедневный прирост COVID-19-больных, Турция может попасть в "красную зону" со стороны Украины.

Как известно, цивилизованные страны относят к "красной зоне" и Украину. Поскольку с момента фактического отказа украинцев от карантинных мер и решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.

Из-за тотального не соблюдения карантина, а также идиотского подхода власти к проблеме Украина попала на первые места среди стран Европы по уровню прироста зараженных. И это при условии абсолютного отсутствия массового тестирования.