Рынок оставить, музей выселить: Зеленский хочет перевезти АП в Украинский дом

Зеленский хочет выселить музей из Украинского дома

Шестой президент Украины всерьёз задумался о перемещении своей расширенной вопреки обещаниям администрации с Банковой. Об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

Причём изначально представитель президента говорила об обратном, мол, АП хотят вывезти из центра, поэтому Украинский дом не подходит.

Впрочем, чуть позже от неё стало известно, что такой вариант действительно рассматривают.

О готовящемся переводе АП в Украинский дом раньше писала на своей странице в Facebook сотрудница Музея истории Киева Катерина Липа.

По её словам, работникам учреждения стало известно о переезде случайно, когда к ним приходили из частного архитектурного бюро для расчета перепланировки.

"Фоткали вид из окон. Говорили, что официальное решение будет за пару дней, - написала Липа. - Администрация Президента Зеленского хочет забрать себе этаж Музея истории города Киева и репетиционную базу ансамбля "Киевские солисты", а рынок на нижних этажах оставить. Музей якобы планируется куда-то переселить. Но никакого куда-то, хотя бы поверхностно приспособленного под хранение почти 300 тысяч экспонатов в городе просто нет".

В архитектурном бюро комментировать ситуацию отказываются, но подтверждают, что "дают консультации по поводу переезда".

О переводе АП Зеленский говорил ещё перед выборами. Правда, тогда ещё кандидат утверждал, что сократит штат администрации. Вопреки этому, он расширил его почти в два раза.

Во сколько бюджету обойдётся переезд, неизвестно. Экс-замглавы АП Дмитрий Шимкив говорил, что перенос админздания с улицы Банковой будет стоить десятки миллионов долларов.

Необходимость же в переезде у Зеленского поясняют тем, что в АП тяжело работать из-за того, что здание похоже на "смесь университета с домом Пшонки и с попыткой Версаля", а также тем, что там плохо работает Wi-Fi.