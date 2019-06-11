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Рынок оставить, музей выселить: Зеленский хочет перевезти АП в Украинский дом

08:00
Зеленский хочет выселить музей из Украинского дома - фото 1
Зеленский хочет выселить музей из Украинского дома

Шестой президент Украины всерьёз задумался о перемещении своей расширенной вопреки обещаниям администрации с Банковой. Об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

Причём изначально представитель президента говорила об обратном, мол, АП хотят вывезти из центра, поэтому Украинский дом не подходит.

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Впрочем, чуть позже от неё стало известно, что такой вариант действительно рассматривают.

О готовящемся переводе АП в Украинский дом раньше писала на своей странице в Facebook сотрудница Музея истории Киева Катерина Липа.

По её словам, работникам учреждения стало известно о переезде случайно, когда к ним приходили из частного архитектурного бюро для расчета перепланировки.

"Фоткали вид из окон. Говорили, что официальное решение будет за пару дней, - написала Липа. - Администрация Президента Зеленского хочет забрать себе этаж Музея истории города Киева и репетиционную базу ансамбля "Киевские солисты", а рынок на нижних этажах оставить. Музей якобы планируется куда-то переселить. Но никакого куда-то, хотя бы поверхностно приспособленного под хранение почти 300 тысяч экспонатов в городе просто нет".

В архитектурном бюро комментировать ситуацию отказываются, но подтверждают, что "дают консультации по поводу переезда".

О переводе АП Зеленский говорил ещё перед выборами. Правда, тогда ещё кандидат утверждал, что сократит штат администрации. Вопреки этому, он расширил его почти в два раза.

Во сколько бюджету обойдётся переезд, неизвестно. Экс-замглавы АП Дмитрий Шимкив говорил, что перенос админздания с улицы Банковой будет стоить десятки миллионов долларов.

Необходимость же в переезде у Зеленского поясняют тем, что в АП тяжело работать из-за того, что здание похоже на "смесь университета с домом Пшонки и с попыткой Версаля", а также тем, что там плохо работает Wi-Fi.

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