Русские выдали за новое шоу с Зеленским 8-летней давности - в сети полыхает #Зрада

18:46 28 апреля,

Зеленский стал жертвой информационной войны России

На российском телевидении Украина - одна из главных тем. Это очень удобно, ведь за громкими обсуждениями нашей страны русские власти скрывают проблемы России. Для создания нужной картинки идут в ход все варианты.

Очередным примером информационной войны России против Украины стало шоу "Магия" 2011 года с участием Владимира Зеленского.

Его на 3 мая 2019 года анонсировал в своей программе телепередач местный канал НТВ. Зраду заметил русский канал "Дождь".

"Недавно избранный президент Украины Владимир Зеленский всегда знал толк в фокусах» - сказано в анонсе на НТВ. Там также назвали шоу «новым», а Зеленского — «всенародно признанным президентом Украины».

НТВ выдает шоу 2011 года с Зеленским за свежее - смотрите анонс "зрады":

Конечно, в анонс не говорится, что передаче этой - сто лет в обед и она снята задолго до военной агрессии России против Украины, которая обернулась оккупацией Крыма и части Лонецкой и Луганской областей.

Производством шоу в 2011 занималась российская компания «ВайТ Медиа» для телеканала «Россия 1», теперь, по-видимому, права на него перешли на "НТВ", где ему решили дать новую жизнь под актуал. Таким образом русский канал сознательно допустил манипуляцию общественным сознанием, выдав продукт, которому 8 лет, за свежий. Единственным позитивом тут видится возвращение опальной Татьяны Лазаревой - соведущей "Магии". В 2011 она была на пике популярности, однако затем была убрана с русского ТВ из-за политической позиции и критики Путина.

#Зрада подана

Многие СМИ и блогеры, в том числе - некоторые украинские новообращенные зрадофилы - следом за НТВ подали этот факт как "Зеленский будет вести шоу на русском ТВ". Например, знатно полыхнуло у блогера Василия Крутчака, памятного по делу о недавнем громком тиндер-скандале.