Русские впервые с 2012-го года направили в Украину своего торгового представителя

Андрей Бабко намерен отправиться в командировку в Украину

В среду, 25 февраля, российские террористы продемонстрировали Зе команде свои "мирные намерения" и решили назначить торгпреда РФ в Украине. Вакантное место пустовало из-за экономической агрессии Кремля, а после - из-за добавившейся к этому войны.

Сегодня на официальном портале правовой информации России опубликовали распоряжение правительства о назначении торгпреда в Украине.

Согласно документу, работать в нашу страну отправится Андрей Бабко, который семь лет подряд был торговым представителем в Армении, которую русские фактически заставили оккупировать Нагорный Карабах и всячески поддерживали в военном конфликте.

Теперь же Бабко собирается отправиться в командировку в Киев, где будет представлять торговые интересы террористической федерации. Если правительство Гончарука и Зе команда примут оккупанта, это может означать очередную попытку властей Украины договориться с русскими. Правда, в материальном плане подобное сотрудничество с агрессором никогда не было выгодным нашему государству.

Должность же торгпреда России в Украине была вакантной с ухода на пенсию Сергея Иванова в фервале 2012-го. После этого Кремль не назначал нового человека, поскольку готовился к газовой войне, вслед за которой последовала торговая.

Отсутствие торгпреда дало Москве возможность беспрепятственно нарушать правила ВТО и рассказывать международному сообществу о том, что "Киев не выходит на связь".