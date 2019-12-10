Русские увеличили требования по "долгу Януковича" на 1,5 миллиарда долларов

Русские пытаются отсудить "долго Януковича" с процентами

В понедельник, 9 декабря, в Верховном суде Великобритании начались четырехдневные слушания по тяжбе между Киевом и Москвой по "долгу Януковича". При этом российские террористы заявили, что "Украина должна не три, а четыре с половиной миллиарда долларов".

На сайте Верховного суда разместили сообщение о начале рассмотрения апелляции, поданной юристами компании The Law Debenture Trust Corporation plc, которая действует от имени страны-террориста.

Адвокаты Кремля пытаются обжаловать решение Апелляционного суда Англии по делу о еврооблигациях Украины на три миллиарда, которые Путин выкупил для отказа Яныка и его правительства от евроинтеграционного курса Украины. Эти деньги фактически были украдены беглым экс-президентом, поэтому рассматриваться как долг нашей страны не могут. Тем не менее, русские пытаются доказать обратное.

Как известно, по купленным в декабре 2013-го еврооблигациям наша страна объявила дефолт, после чего русские подали иск в суд Англии. Поначалу террористы добились вердикта об упрощенном производстве, но в сентябре прошлого года Апелляционный суд Англии удовлетворил жалобу Украины и постановил, что рассмотрение спора будет происходить по полной процедуре.

Судьи приняли к сведению, что аргумент о том, что выпуск еврооблигаций был сделан под давлением России, не может быть отклонен без проведения всеобъемлющего судебного процесса.

Теперь же Верховный суд Лондона вернулся к рассмотрению спора. Слушания по делу будут продолжаться до 12 декабря, а решение, вынесенное судом, будет окончательным и не подлежит обжалованию. Только оккупанты теперь решили увеличить сумму. Вместо 3 миллиардов исковые требования Москвы со вчерашнего дня составляют 4,5 миллиарда у.е.

Напомним, получение "долга Януковича" произошло в декабре 2013-го года, когда Украина получила от РФ кредит в 3 млрд долларов. Всего Россия планировала выдать Украине 15 млрд долларов кредита, однако до того, как разгорелись ключевые события Революции Достоинства, выделить успели только первый транш. Киев всегда настаивал на признании долга коммерческим с его последующей реструктуризацией и списанием части задолженности. В свою очередь, Россия отказалась от реструктуризации на условиях, принятых частными кредиторами Украины, и потребовала признать долг государственным.

В декабре 2015 года украинское правительство ввело мораторий на выплату долга по указанным еврооблигациям.