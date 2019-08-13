Русские собираются эвакуировать город из-за ядерного взрыва под Архангельском

Город под Архангельском будут эвакуировать

Официальные СМИ готовящихся к ядерной войне террористов постоянно твердят о том, что повышение радиационного фона на военном полигоне, где случился взрыв, не критично, но при этом власти распорядились вывезти все население ближайшего к месту ЧП города.

Утром в среду, 14 августа, российские террористы-неудачники запланировали полную эвакуацию пьяных Иванов из населенного пункта с исконно русским названием Ньонкс.

Примечательно, что завтра путинские наемники планируют провести очередной запуск неликвидной ракеты, которой не суждено взлетать. По данным террористического СМИ пропагандистов "Эхо Москвы", на 14 число запланировано проведение очередных испытаний боеприпаса с ядерным двигателем.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов данные об эвакуации опровергает. Правда, он говорил и о том, что радиационный фон

эту информацию опровергает. Говорит, что эвакуацию в поселке не объявляли и что это - "полная чушь".

Несколько иного мнения в городской администрации Северодвинске.

Нам от руководства Ньонокського полигона поступило извещение о плановых мероприятиях органов военного управления. Поэтому жителям Ньонокса предложили покинуть территорию села с 14 августа,

- сказал представитель мэрии в комментарии "Интерфаксу".

Такие рекомендации вроде поступали жителям поселка и раньше.

Инцидент произошел на военной базе Ньонокса 8 августа во время испытания ракетного двигателя. В результате погибли 7 человек, еще около 15 получили ранения. После взрыва радиационные датчики в соседнем городе Северодвинск показали значительное превышение радиационного фона.

Сначала Минобороны РФ эту информацию опровергло, но впоследствии Российский гидрометцентр обнародовал информацию, что из-за взрыва на военном полигона 8 августа во Северодвинську уровень радиации превышал обычные показатели в 4 - 16 раз.

Кроме того, медики перевозили пострадавших в противорадиационных костюмах, а "быстрые" были завернуты в полиэтиленовые пленки.