Русские одни из самых некрасивых в мире – рейтинг
Россияне вошли в список самых некрасивых жителей в мире. И мы не удивлены.
https://beztabu.net/novosti_t4952
Об этом пишет УНИАН со ссылкой на Mirror.
Как указывает британское издание, сайт знакомств BeautifulPeople имеет достаточно строгую систему отбора: фотографии новичков двое суток висят на "голосовалке". Если участники ресурса сочтут претендента некрасивым, его отсеивают.
Антирейтинг некрасивых возглавили британцы, индийцы, русские и филиппинцы. Самыми симпатичными признаны жители скандинавских стран. Кто знает, может "нестандартность" одна из причин имперского комплекса россиян?
Напомним, на Западе опубликован очередной рейтинг о правах ЛГБТ в Европе. Спойлер: мы в нем не на самом лучшем месте. Согласно опубликованной статистике, Украина заняла 35-е место из 49. Самыми нетолерантными оказались Россия (46), Армения (47), Турция (48) и Азербайджан (49). На другом конце списка - Мальта, Бельгия и Люксембург, Дания и Финляндия.