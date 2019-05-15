Русские одни из самых некрасивых в мире – рейтинг

23:00 15 мая,

Русские признаны самыми некрасивыми – рейтинг

Россияне вошли в список самых некрасивых жителей в мире. И мы не удивлены.

Украина самая счастливая страна…после Чада: исследование ООН

https://beztabu.net/novosti_t4952

Об этом пишет УНИАН со ссылкой на Mirror.

Как указывает британское издание, сайт знакомств BeautifulPeople имеет достаточно строгую систему отбора: фотографии новичков двое суток висят на "голосовалке". Если участники ресурса сочтут претендента некрасивым, его отсеивают.

Антирейтинг некрасивых возглавили британцы, индийцы, русские и филиппинцы. Самыми симпатичными признаны жители скандинавских стран. Кто знает, может "нестандартность" одна из причин имперского комплекса россиян?

Напомним, на Западе опубликован очередной рейтинг о правах ЛГБТ в Европе. Спойлер: мы в нем не на самом лучшем месте. Согласно опубликованной статистике, Украина заняла 35-е место из 49. Самыми нетолерантными оказались Россия (46), Армения (47), Турция (48) и Азербайджан (49). На другом конце списка - Мальта, Бельгия и Люксембург, Дания и Финляндия.