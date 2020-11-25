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Русские попытались переписать историю и взбесили Польшу

13:08
Русским не удалось безнаказанно переписать историю - фото 1
Русским не удалось безнаказанно переписать историю / Палачи НКВД

Посольство Республики Польша в Москве заявило об искажении Российской Федерацией исторических фактов о преступления сталинского режима против Польши во время, когда СССР был союзником Гитлера.

Польских дипломатов возмутило чудовищное искажение фактов, касающихся Катынского преступления в Твери и Медном, представленном на конференции по польско-российским отношениям.

Об этом говорится в заявлении на сайте посольства.

На конференции, прошедшей в ноябре в Тверской области, российские историки и политологи поставили под сомнение официальную версию о захоронениях свыше 6 тысяч расстрелянных НКВД СССР польских военнопленных под Тверью.

"На наш взгляд, распространенная на конференции версия истории была направлена ​​на то, чтобы не признать ответственность НКВД за Катынское преступление в Медном. И подтвердить сталинскую версию убийства, возлагающую ответственность за преступление на нацистскую Германию", - заявили дипломаты.

В посольстве Польши отметили, что также удивлены одобрением такого мероприятия официальными представителями российской Госдумы, участвовавшими в конференции.

Напомним, расстрел польских офицером вблизи сел Катынь Смоленской области и Медное Тверской области России объединяется под общим названием «Катынское преступление». Войска НКВД расстреляли более 21 тыс. польских офицеров и солдат в 1940 году в нескольких местах, в частности вблизи сел Катынь и Медное, а также в Харькове и Быковне. В то время СССР был союзником нацистской Германии, занимавшейся практически тем же самым.

Долгое время советская историография отрицала факт уничтожения поляков советскими спецслужбами и обвиняла в этом фашистов. Для сокрытия правды даже была запущена идеологическая диверсия - русская пропаганда нашла созвучную с Катынью деревню Хатынь, шде нацистами были убиты местные жители, и активно развивала эту историю, надеясь осуществить замещение в сознании людей.

В сентябре 2009 года польский Сейм принял специальную резолюцию, в которой осудил нападение СССР на Польшу 17 сентября 1939 года, а Катынскую трагедию классифицировал как «военное преступление с признаками геноцида».

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