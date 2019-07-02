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Русские помешали крупнейшим международным учениям Sea Breeze 2019

17:40
Русские корабли появятся в Черном море во время Sea breeze 2019 - фото 1
Русские корабли появятся в Черном море во время Sea breeze 2019

Террористы из Кремля воодушевились своими "подвигами" в Керченском проливе и решили пойти на более крупную международную провокацию. Правда, без нападения на корабли стран-членов НАТО.

Во вторник, 2 июля, на территории Черного моря, где со дня на день должны стартануть масштабнейшие учения стран-членов НАТО и союзников, появились военные корабли террористов.

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Чтобы не попасть под огонь ВМС 19 стран мира, которые примут участие в учениях Sea Breeze-2019, российские террористы издали международное предписание 0698/2019, согласно которому значительная территория Черного моря будет перекрыта для учений и гражданских кораблей.

Русские помешали крупнейшим международным учениям Sea Breeze 2019 - фото 183617

К провокации, как оказалось, руководство учений, в целом, было готово, поэтому план маневров был откорректирован.

- Маневры состоятся по замыслу штаба учений, - заявил Командующий ВМС ВС Украины Игорь Воронченко в речи во выступления по поводу открытия учений.

В то же время многие эксперты видят в случившемся попытку русских спровоцировать очередной конфликт.

"Руководству РФ плевать на договоренности, они демонстрируют свою силу и испытывают на прочность как Украина так и наших партнеров. Это провокация, за счет которой они попытаются выкинуть что-то вроде ситуации в Керченском проливе", - написал на своей странице в Facebook волонтер Семен Кабакаев.

Как известно, в предстоящих учениях будут задействованы корабли, авиация и военные США, Великобритании, Канады, Италии, Турции, Польши, Норвегии, Болгарии, Греции, Румынии, Дании, Латвии, Эстонии, ОАЭ, Швеции, Украины, Молдовы и Грузии.

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военные учения Черное море Россия НАТО терроризм Новости Украина
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