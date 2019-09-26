Русские избрали своим главой экс-функционера "Шахтера" и бывшего главаря "ДНР"

Трапезникова избрали главой администрации Элисты в Калмыкии

В четверг, 26 сентября, русские по духу но нерусские по крови калмыки из Элистинского городского собрания решили довериться террористу недореспублики, избрав его своим руководителем.

Новым главой администрации Элисты стал Дмитрий Трапезников - боевик, чье имя хорошо знакомо жителям "дэнээрии".

До войны он возглавлял фан-клуб ФК "Шахтер" и значился заместителем Петровского райсовета Донецка. Когда же судьба в виде путинских оккупантов подбросила ему шанс стать "уважаемым человеком", коллаборант решил шатать заборы и даже умудрился выжить при постоянных переделах власти среди террористов.

Когда же Александра Захарченко зажарили в кафе "Сепар", Трапезникова заставили стать "исполняющим обязанности главаря" "ДНР".

Само собой, пугливый пёс за "должность" лидера недореспублики не боролся, поскольку его бы отправили к Гиви и Мотороле практически моментально. Чуть позже Трапезников сбежал в Россию и был забыт.

До теперешних времен, пока его кандидатуру не предложил непосредственно глава Калмыкии Бату Хасиков. Видимо, он разглядел в адепте "русского мира" сильного хозяйственника.