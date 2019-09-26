Владимир Зеленский Дональд Трамп 112. Украина война на Донбассе

Русские избрали своим главой экс-функционера "Шахтера" и бывшего главаря "ДНР"

19:40
Трапезникова избрали главой администрации Элисты в Калмыкии - фото 1
Трапезникова избрали главой администрации Элисты в Калмыкии

В четверг, 26 сентября, русские по духу но нерусские по крови калмыки из Элистинского городского собрания решили довериться террористу недореспублики, избрав его своим руководителем.

Новым главой администрации Элисты стал Дмитрий Трапезников - боевик, чье имя хорошо знакомо жителям "дэнээрии".

Лукашенко "отправит" белорусов на Донбасс – заявление

До войны он возглавлял фан-клуб ФК "Шахтер" и значился заместителем Петровского райсовета Донецка. Когда же судьба в виде путинских оккупантов подбросила ему шанс стать "уважаемым человеком", коллаборант решил шатать заборы и даже умудрился выжить при постоянных переделах власти среди террористов.

Когда же Александра Захарченко зажарили в кафе "Сепар", Трапезникова заставили стать "исполняющим обязанности главаря" "ДНР".

Само собой, пугливый пёс за "должность" лидера недореспублики не боролся, поскольку его бы отправили к Гиви и Мотороле практически моментально. Чуть позже Трапезников сбежал в Россию и был забыт.

До теперешних времен, пока его кандидатуру не предложил непосредственно глава Калмыкии Бату Хасиков. Видимо, он разглядел в адепте "русского мира" сильного хозяйственника.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
ДНР Россия война на Донбассе терроризм оккупанты Донецк Новости Украина
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Кремль готовится к войне - фото 1
Перестать стрелять: русские разворачивают три дивизии на границе с Украиной
21:40
Штаты расширили санкционный список - фото 1
Штаты расширили санкции против России
20:20
Украинские представители могут быть отлучены от работы в комитетах ПАСЕ - фото 1
Делегацию Украины хотят забанить в ПАСЕ
16:20
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
22:45
Список главных сериалов 2019 года - фото 1
Что смотреть: Самые ожидаемые сериалы 2019 года
24 сентября, 14:25
Зруйнований Хрещатик - фото 1
Операція Вогняний смерч: Як радянська влада знищувала Київ
19 сентября, 16:05
Загрузка...