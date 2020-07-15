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Русские использовали разведданные США для убийства чеченских диссидентов

19:40
Трамп сливал Путину секретные данные о чеченских диссидентах - фото 1
Трамп сливал Путину секретные данные о чеченских диссидентах

Власти российско-террористической федерации получали от Штатов разведывательную информацию для того, чтобы выслеживать личных врагов Путина и Кадырова.

Как утверждают источники издания The Business Insider, активный обмен секретной информацией между Россией и США активизировался после вступления в должность президента США Дональда Трампа.

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Русские якобы систематически выискивали возможности разузнать у представителей Штатов, где находятся бежавшие из Ичкерии воины после предательства собственного народа Рамзаном Кадыровым. При этом Кремль практически никакой информации Вашингтону не предоставлял.

"Сотрудники американской разведки считали эти договоренности с россиянами бессмысленными, но все равно выполняли их по распоряжению администрации Трампа", - утверждают журналисты издания, ссылаясь на ознакомленных с ходом обмена разведданными собеседников.

Напомним, 4 июля в Вене был убит Мамихан Умаров известный также как "Анзор из Вены". Он был главным свидетелем по делу об убийстве Амины Окуевой и покушения на Адама Осмаева, а также контактировал со спецслужбами Австрии и Украины. Умаров помогил разоблачить целую сеть связанных с Кадыровым киллеров.

Как известно, за последние несколько лет российские террористы из ГРУ провели несколько спецопераций по ликвидации личных врагов Путина и Кадырова на территории многих стран Евросоюза. При этом к серьезному ухудшению отношений с Кремлем привело только применение нервно-паралитического вещества "Новичок" в Великобритании. Немцы убийство получившего у них убежище Зелимхана Хангошвили банально "проглотили", а в Болгарии на результаты расследования ликвидации одного из своих крупных предпринимателей вообще всерьез не отреагировали.

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Чечня Россия США терроризм Новости
The Business Insider
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