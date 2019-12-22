Русские грозят ответом США на санкции против "Северного потока-2"

Строительство Северного потока-2 затягивается на длительный период

Главари Кремля собираются во что бы то ни стало реализовать свой террористический проект газопровода в обход Украины. Даже не смотря на санкции со стороны США, которые сделали невозможным работу по прокладке труб в море. При этом в почти безвыходной ситуации русские угрожают Штатам.

Главарь министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил о том, что "Москва не оставит США без ответа".

По словам террориста, Вашингтон однозначно получит агрессивные действия от Кремля, но какими они будут, никто еще не знает:

- На санкции мы будем отвечать, но так, чтобы нам самим себе не нанести вред. Но отвечать будем точно. И, конечно, мы будем это учитывать, выстраивая все наши отношения. Я убежден, что "Северный поток - 2", как и "Турецкий поток", состоится. "Турецкий поток" будет запущен буквально через 2-3 недели.

Напомним, 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете страны, который предусматривает жесткие санкции против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Сразу после этого корабли, которые работали над проектом русских, начали отплывать подальше от трубопроводов.

К сожалению, санкции не означают, что "потоки" не будут построены - единственное российское судно, которое способно заменить вышедшие из реализации проекта корабли, сейчас работает на Дальнем Востоке и будет переброшено в Данию. Проблема для РФ заключается лишь в том, что у судна Fortuna нет системы динамического позиционирования, поэтому в соответствии с законодательством Дании, так что проводить морские глубоководные работы в ее территориальных водах оно не может. Но с этим русские как-нибудь зарешают.

Как известно, в ЕС видят собственный коммерческий интерес в реализации амбициозного проекта русских. Кремлю же нужно пустить газ в обход Украины чтобы сделать нашу страну менее влиятельной, а также подсадить немцев на газовую иглу. Свои интересы в отмене строительства трубопровода есть и у американцев: они вполне могут заменить поставки российского газа своим сжиженным.

Строительство "Северного потока-2" может привести к экономическому контролю РФ над всей Европой, а также ударит по бюджету Украины.

Кроме того, из-за дружбы отдельных власть имущих ЕС в Путиным все чаще звучат призывы отказаться от санкций за агрессию на Донбассе и оккупацию Крыма.