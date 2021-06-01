Руки короткі: Окупанти дали 6 років голові Меджлісу

26 лютого 2014 - Чубаров намагається зупинити проросійських провокаторів на мітингу / АТР

Фейковий «Верховний суд Криму» 1 червня незаконно "засудив" голову Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова до 6 років позбавлення волі в колонії загального режиму.

Про це у Фейсбуці поінформувала Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

«Голову Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова підконтрольний країні-окупанту РФ «Верховний суд Криму» незаконно засудив до 6 років позбавлення волі в колонії загального режиму, штрафу в розмірі 200 тисяч рублів РФ та 200 годин виправних робіт за нібито «організацію масових заворушень» 26 лютого 2014 року під стінами кримського парламенту», - поінформувала український омбудсман.

Вона нагадала, що саме того дня відбувся багатотисячний мітинг кримських татар та проукраїнських активістів на підтримку територіальної цілісності України, який став початком спротиву російській окупації, і що серед тих, хто вийшов під будівлю кримського парламенту, був і Чубаров.

«Не визнаю рішення так званого Верховного суду Криму! Наголошую: від початку цього судилища Рефат Чубаров був позбавлений права на справедливий судовий розгляд справи, доступу до правосуддя та ефективного юридичного захисту, що є прямим порушенням статей 6, 13 Європейської Конвенції з прав людини», - уточнила Денісова.

Сьогоднішній вирок, на переконання чиновниці, став ще одним свідченням того, що країна-окупант продовжує політику переслідування та репресій українських громадян.

«Закликаю міжнародну спільноту відреагувати на ці факти та посилити тиск на агресора, аби змусити виконувати норми міжнародного права та негайно звільнити усіх, кого незаконно утримують в РФ та на тимчасово окупованих територіях Криму, Донецької та Луганської областей», - уточнила Денісова.

ФСБ РФ заочно звинуватила Рефата Чубарова в порушенні територіальної цілісності РФ (стаття 280.1 КК РФ), але після декриміналізації статті державне обвинувачення попросило суд визнати його винним за частиною 2 статті 280.1 КК РФ ( "Публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності РФ, здійснені з використанням ЗМІ").

За версією окупантів, "у квітні 2015 року громадянин України Рефат Чубаров в інтерв'ю одному з українських ЗМІ закликав повернути Крим до складу України". У листопаді 2015 року Інтерпол припинив ініційований Росією міжнародний розшук Чубарова.

У квітні 2016 року фейковий "Верховний суд Республіки Крим" визнав Меджліс кримськотатарського народу екстремістською організацією і заборонив його діяльність на території РФ, але незаконно поширив дію постанови на український півострів.

В Україні 26 лютого відзначається як День спротиву окупації АР Крим та Севастополя.