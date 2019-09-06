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Ручных депутатов Ахметова объявили в розыск

14:00
Вилкул и Колесников лишились бессмертия - фото 1
Вилкул и Колесников лишились бессмертия / УНИАН

Униженный, но не сломленный Юрий Луценко наконец-то взяли за дело и обещает громкое дело.

После того, как Юрия Луценко новая Верховна Рада низложила с поста генерального прокурора, он, согласно закона, остался в штате ГПУ уже как рядовой прокурор (да, по-прежнему без юридического образования). Новый генпрокурор Руслан Рябошапка снял Анатолия Матиоса, однако не спешил давать вольную Луценко.

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Теперь мы знаем почему. В пятницу, 6 сентября, Юрий Луценко посредство своего фейсбуке телеграфировав о важном. Оказывается, днем ранее в розыск были объявлены двое уже бывших народных депутатов из группы влияния олигарха Рината Ахметова.

Ручных депутатов Ахметова объявили в розыск - фото 187236
Юрий Луценко взялся за дело. Надеемся, что только как пресс-секретарь. Самим делом коррупционеров пусть занимаются профессионалы с юрилическим образованием

Это бывший кандидат в президенты и бывший днепропетровский губернатор времен Януковича Александр Вилкул, а также Дмитрий Колесников, до своего избрания в Раду занимавший полгода пост председателя Агентства госимущества Украины и натворивший там дел.

Позднее пост Луценко расширила Генеральная прокуратура, в своем пресс-релизе рассказав, что вменяют депутатам из группы Ахметова.

"Установлено, что в течение 2011-2012 годов бывший председатель Днепропетровской ОГА вопреки положениям Земельного кодекса Украины предоставил земельные участки сельскохозяйственного назначения горно-обогатительным комбинатам, изменив их целевое назначение с сельскохозяйственных земель в земли промышленности", - сказано в сообщении о розыске Вилкула-младшего.

А вот что ГПУ имеет против Колесникова:

"Установлено, что в период с июня-декабря 2012 года бывший председатель Агентства госимущества Украины, злоупотребляя служебным положением, совершил незаконные действия, в результате чего стало возможным отчуждение объектов недвижимости – производственного и лабораторно-бытового корпуса Государственного предприятия "Научно-исследовательский и конструкторско-ехнологический институт трубной промышленности им. Я. Ю. Осады" в Днипре общей площадью почти 7 тыс. кв. м".

Луценко, когда еще был генаральным прокурором, пытался привлечь Вилкула и Колесникова, но был в мае 2018 года осмеян на регламентном комитете Рады, который не позволил снять со свих коллег депутатскую неприкосновенность. Сейчас же, когда и Вилкул, и Колесников пролетели мимо Рады на выборах (как и вся группы влияния Рината Ахметова), они лишились иммунитета и стала доступны для стандартный процессуальных действий. Чего не скажешь о сообщнике Януковича - нардепе 9 созыва Ренате Кузьмине, которого нельзя трогать до 1 января 2020, когда отменится депутатская неприкосновенность.

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Александр Вилкул Ринат Ахметов Юрий Луценко Коррупция Генеральная прокуратура Депутатская неприкосновенность Новости Украина
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