День Независимости Володимир Зеленський Кримська платформа Карантин в Україні Війна на Донбасі Досьє

Розсадник корупції: Кабмін офіційно ліквідував ДАБІ

09:21
Будівельна галузь - одна з найкорумпованіших в Україні - фото 1
Будівельна галузь - одна з найкорумпованіших в Україні

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про запуск роботи Державної інспекції архітектури та містобудування та припинення роботи Державної архітектурно-будівельної інспекції.

«ДІАМ – це не заміна ДАБІ, а повноцінний новий орган, з відмінною структурою, повноваженнями, а головне – принципами роботи. І вже завтра він запрацює. Це один з важливих кроків реформування цілої галузі, яка протягом останніх років потерпала від корупції. Спротив був потужний, але ми це зробили, попереду — законодавчі зміни та завершення реформи містобудування. Відсьогодні ДАБІ більше не існує, жоден співробітник цього органу не буде працевлаштованим у новостворену ДІАМ», – заявив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Міністр заявив, що реформа містобудування буде базуватися на «децентралізації, цифровізації та відповідальності». Зокрема, передбачається адміністративна та кримінальна відповідальність за порушення в сфері регулювання будівництва.

У березні 2020 року уряд вирішив ліквідувати Державну архітектурно-будівельну інспекцію (ДАБІ) і створити натомість Державну сервісну службу містобудування України (Держсервісбуд). Також в рамках реформи передбачалося створення Державної інспекції містобудування України та Державного агентства з технічного регулювання в містобудуванні.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Алексей Чернышов Государственная архитектурно-строительная инспекция строительство Коррупция Новини Украина
Радіо Свобода
Другое на тему
Битва за бюджет триває - фото 1
Уряд затвердив проєкт держбюджету на 2022 рік
Вчера, 21:15
Лінійка iPhone 13 - фото 1
В Apple презентували 13-й айфон
Вчера, 09:11
Лерос гарно піарився на спаленій автівці - фото 1
Гео Лерос сам влаштував спалення своєї автівки
14 сентября, 09:47
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
16 вересня - день пам'яті Георгія Гонгадзе - фото 1
Смерть варта того, щоб жити: Як почував би себе Георгій Гонгадзе у сучасній Україні
12:30
29 сентября 1941 начались расстрелы в Бабьем Яру - фото 1
Трагедия Бабьего Яра как пример двойственности московской пропаганды
Вчера, 12:40
Мир помнит - фото 1
Гром в раю: Как изменили мир события 11 сентября 2001 года
11 сентября, 12:00