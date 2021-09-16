Розсадник корупції: Кабмін офіційно ліквідував ДАБІ

Будівельна галузь - одна з найкорумпованіших в Україні

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про запуск роботи Державної інспекції архітектури та містобудування та припинення роботи Державної архітектурно-будівельної інспекції.

«ДІАМ – це не заміна ДАБІ, а повноцінний новий орган, з відмінною структурою, повноваженнями, а головне – принципами роботи. І вже завтра він запрацює. Це один з важливих кроків реформування цілої галузі, яка протягом останніх років потерпала від корупції. Спротив був потужний, але ми це зробили, попереду — законодавчі зміни та завершення реформи містобудування. Відсьогодні ДАБІ більше не існує, жоден співробітник цього органу не буде працевлаштованим у новостворену ДІАМ», – заявив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Міністр заявив, що реформа містобудування буде базуватися на «децентралізації, цифровізації та відповідальності». Зокрема, передбачається адміністративна та кримінальна відповідальність за порушення в сфері регулювання будівництва.

У березні 2020 року уряд вирішив ліквідувати Державну архітектурно-будівельну інспекцію (ДАБІ) і створити натомість Державну сервісну службу містобудування України (Держсервісбуд). Також в рамках реформи передбачалося створення Державної інспекції містобудування України та Державного агентства з технічного регулювання в містобудуванні.