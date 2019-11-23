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Рождество будем отмечать 25 декабря. Но есть условие - Епифаний

20:00
Рождество будет 25 декабря. Но есть условие - Епифаний - фото 1
Рождество будет 25 декабря. Но есть условие - Епифаний

Глава ПЦУ Епифаний заявил, что прихожане украинской Церкви смогут праздновать Рождество 25 декабря. Но есть условие.

Католическое Рождество в Украине: традиции и как отмечать

Об этом иерарх рассказал в эфире Zik.

"Большинство поместных православных церквей празднуют Рождество по новому, григорианскому календарю (25 декабря - прим. ред.). И мы можем делать это в будущем, если это будет восприниматься украинским народом", - заявил Епифаний и рассказал, корда украинцы смогут присоединиться к другим православным.

"Если церковь увидит, что большинство православных христиан в Украине готовы воспринять то, что праздновать будут по новому стилю, тогда не возникнет никаких проблем", - сказал глава ПЦУ.

Напомним, 8 ноября во время литургии в день Собора Архистратига Михаила Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II упомянул имя руководителя Православной церкви Украины Епифания среди предстоятелей православных автокефальных церквей.

Таким образом ПЦУ признала еще одна Церковь. Больше об этом читайте здесь.

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Митрополит Епифаний ПЦУ Рождество Новости Украина
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