Россияне отчеканят Зеленского на монетах - ФОТО

18:00 23 апреля,

Россияне отчеканят Зеленского на монетах

Россияне настолько сильно обрадовались победе Зеленского, что решили увековечить его лик…на монетах.

Об этом пишут РосСМИ.

Новинку нумизматики изготовит компания "Арт-Грани" из города Златоуст (Челябинская обл, РФ).

"Мастера... приступили к выпуску серебряной медальной монеты из серебра весом в 1 килограмм с изображением избранного президента Украины Владимира Зеленского".

Также там отметили,, что данная монета призвана "стать символом надежды на улучшение отношений России и Украины".

К сожалению, монет выпустят всего лишь 25 штук. На аверсе денежного знака вместе с ликом комика будут отчеканены надписи "Владимир Зеленский" и "Слуга народа". Весить же будет такая монетка около 1 кг.

"Несколько лет назад мы запустили проект под названием "Мировые лидеры", посвященный главам государств. В послужном списке - монета с барельефом Владимира Владимировича Путина, изделия, посвящённые президентам Казахстана, Азербайджана, Белоруссии и других республик. Запечатлели также инаугурацию президента США Дональда Трампа в 2017 году", - добавили в компании.