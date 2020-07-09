Россия включила Бабченко в список "террористов": Раскрыты детали

Россия включила Бабченко в список террористов: Раскрыты детали

Федеральная служба по финансовому мониторингу включила журналиста Аркадия Бабченко в список "террористов".

Об этом сообщает "Интерфакс-Россия".

Соответствующая запись появилась на сайте Росфинмониторинга 3 июля. О причинах пока что ничего не сообщается.

Что говорит Аркадий Бабченко?

Узнав о включении в "террористический список", журналист заявил следующее:

"Бля*ь, и выпить-то не с кем, такое событие отпраздновать...Эх, жизнь террористическая", - заявил Бабченко, не забыв постом ниже попросить денег у своих подписчиков.

Для справки

Аркадий Бабченко – российский журналист. После высмеивания гибели музыкантов пропагандистского Хора им. Александрова был вынужден покинуть Россию. В 2018 г. СБУ сообщила о гибели публициста. Позже оказалось, что его смерть является обычной инсценировкой для "выхода" на предполагаемого заказчика.

Украинская общественность восприняла это событие очень неоднозначно: одни выражали нескрываемую радость, а другие возмущались из-за дискредитации отечественных СМИ (напечатавших о фиктивной смерти Бабченко – прим. ред.) в глазах мирового сообщества.

В 2019 г. после победы Владимира Зеленского на выборах президента Аркадий Бабченко заявил о своем выезде из Украины на территорию Израиля.