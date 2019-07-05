Россия созвала Совбез ООН для вмешательства в выборы депутатов ВР

РФ пытается вывести обсуждение "ущемлений русскоязычных" на новый уровень

Попытки российских террористов вмешаться в процесс избрания парламентариев девятого созыва Верховной Рады будут куда более серьёзными, чем во время президентских выборов.

С таким заявлением выступил ушедший в отпуск министр иностранных дел Павел Климент, который прокомментировал созыв Совета безопасности Организации Объединённых Наций Москвой.

По его словам, назначение заседания под предлогом обсуждения украинского закона о языке и является попыткой вмешательства в выборы.

"Цель России - вмешательство во внеочередные парламентские выборы в Украине, - отметил Климкин. - Среди попыток вмешаться и созыв Совбеза ООН, и заявления Путина об увеличении масштабов раздачи паспортов жителям оккупированных территорий".

Припомнил террористу номер один министр и его интервью итальянскому изданию Corriere della Sera, в котором Путин рассказал о «разгуле неонацизма» в Украине, а также о вымышленном "межконфессиональном расколе". Все эти вопросы Россия теперь планирует обговаривать уже на более серьёзном уровне - международных площадках.

Заседание совбеза ООН из-за языкового закона в Украине, как известно, запланировано на 16 июля, за 5 дней до выборов Рады. Русские пытаются рассказать о том, что "Киев ущемляет русский язык".