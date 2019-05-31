Россия пытается протащить падающие "Суперджеты" на мировые рынки

Русские тянут "Суперджеты" в Европу

Потратив сотни миллионов долларов на создание никому не нужных самолетов, русские получили кучу проблем и вполне предсказуемые убытки. Но теперь путинские махинаторы пытаются напарить Sukhoi Superjet 100 другим странам. Причем в обход санкций и чужими руками.

Российское акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация" начала создание новой авиакомпании в Армении, куда и сплавят проблемную продукцию "Сухого".

Флот предприятия будет составлен исключительно из самолетов проекта 883 100, которые регулярно попадают в чрезвычайные ситуации.

Новая авиакомпания, как задумали террористы, будет выполнять рейсы по югу России, но это еще половина беды. Проблема в том, что "Суперджеты" в ближайшее время могут летать в страны Европы и на Ближний Восток. А с учетом того, что они представляют реальную опасность, действия властей РФ выглядят дико. Впрочем, в случае катастрофы русские свободно перенесут ответственность за случившееся на армянских представителей компании.

К слову, выходом на новый рынок путинские преступники не просто могут решить проблему использования паршивых самолетов хоть где-то, но и подвинуть украинские лайнеры. Из-за появления "Суперджетов" на международной арене может снизиться спрос на аналогичные модификации Ан-148 и Ан-158, которые хоть и являются безопасными, но обходятся дороже российских моделей. "Антонов" также нацелен на рынки стран Ближнего Востока и Азии, так что интересы Украины и России пересекаются.

Примечательно, что проект "Сухого" вообще нерентабелен, поскольку его авиационно-технические характеристики в сравнении с аналогичными лайнерами ниже на несколько порядков. При этом производятся самолеты наполовину из иностранных деталей, а одна десятая часть из них и вовсе сделана в США, так что в случае усиления санкций сборки "Сухих" просто прекратятся. Впрочем, при благоприятных условиях можно пускать на донорство упавшие "Суперджеты".

Ну, а вишенкой на тортик может послужить просчет "Объединенной авиастроительной корпорации" при воплощении в жизнь проекта "убийцы флагманов" - среднемагистрального пассажирского самолета МС-21. Изначально на создание лайнера хотели потратить 100 миллиардов рублей, но уже сейчас смета выросла почти в три раза. Большая часть денег уже потрачена и освоена, так что отступать уже некуда, но при этом сроки начала производства уже четырежды смещались - с 2017 на 2025 год. Так что есть все шансы, что очередной провальный проект РФ вообще не только не взлетит, но и не выкатится из ангара.