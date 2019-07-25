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Россия отказалась платить 1,1 миллиард по делу "Ощадбанка"

13:20
Российский минюст пытается затянуть с выплатами или отжиманием у них денег - фото 1
Российский минюст пытается затянуть с выплатами или отжиманием у них денег

Террористы старательно делают вид, что "Крым - Россия", игнорируют всевозможные ноты протестов и так далее, но когда речь идет о выполнении предписаний судов, сразу же прутся подавать апелляции.

Так, в министерстве юстиции РФ заявили о подаче апелляционного иска на решение международного арбитража в один из судов Франции.

За активы "Ощадбанка": суд разрешил содрать с русских 1,3 миллиарда

"Арбитражное решение по иску ПАО "Государственный ощадный банк Украины" оспаривается в судах Франции. Данное разбирательство продолжается", - заявили сегодня в террористическом ведомстве.

Аргументировать свою позицию русские будут тем, что международный арбитраж "не был компетентен рассматривать иски о компенсации аткивов "Ощадбанка".

Кроме того, оккупанты постараются зацепиться еще и за то, что их якобы не пригласили на суд по выполнению решения арбитража - взысканию с РФ миллиарда с лишним долларов.

По сути же своей апелляцией русские лишь получат отсрочку платежа, но с учетом того, что каждый день на их долг набегают впоне неплохие проценты, при игре в долгую России подобные разбирательства не выгодны.

Напомним, в Киевском апелляционном суде удовлетворили заявление "Ощадбанка" и разрешили исполнение решения Международного коммерческого арбитража взыскать 1,3 млрд долларов с России в качестве компенсации за экспроприацию активов в Крыму с учетом набежавшей пени.

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