Россия дезориентирует системы GPS в Чёрном море

08:00 23 апреля,

Россия вмешивается в работу спутниковых систем GPS

Кремлевские террористы активно используют свои спутники для искажения данных систем навигации в Чёрном море, что создаёт аварийную ситуацию как для торговых, так и для военных судов.

Об этом в своём отчете заявили в американской неправительственной организации C4ADS.

Эксперты утверждают, что технологии по дезориентации спутниковой навигации, без которой невозможно нормальное курсирование кораблей, были использованы российскими военнослужащими в акватории Чёрного моря 10 тысяч раз, начиная с февраля 2016-го.

Исследовать вмешательство РФ в системы навигации специалисты начали после донесения информации о барахлении приборов от капитана одного из торговых судов.

- Я служил в регуляторе морской навигации США и годами слышал различные сообщения об удивительных вещах, которые происходили c GPS в российских водах, - рассказал Дейна Говард, президент фундации защиты навигации, - у нас не было конкретных данных до 2017 года, пока капитан одного из кораблей не отправил нам фото экрана своего компьютера и радара, где GPS указывал, что он не в море, а за 40 километров в местном аэропорте.

После этого вопросы вмешательства начали активно исследовать и оказалось, что данные подтвердились. В 2017 году эксперты организации впервые доказали, что русские дезориентируют суда, а также увидели, что работа террористов куда масштабней. Начали подрывать безопасную навигацию в Чёрном море оккупанты ещё в 2016 году.

Исследователи обнаружили больше 9 тысяч фактов вмешательств РФ в районе оккупированного Крыма, а также ещё больше тысячи в других участках Чёрного моря.

Кроме того, российские спутники мешали системе GPS и в Тихом океане возле Владивостока и Мурманска, а также на севере в Санкт-Петербурге.

Чтобы доказать участие Кремля в сбоях эксперты в сотрудничестве с Техасским университетом провели научный эксперимент на МКС, который подтвердил догадки и опасения людей.

Более того, дезориентировать корабли можно таким образом, чтобы направить их туда, куда нужно террористам. И тогда можно создать прецедент по вторжению судна в воды другого государства.

Само собой, вмешательство в системы GPS является нарушением международных норм и правил Международного союза связи, но кремлевским террористам на это наплевать.

25 ноября прошлого года в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу" вместе с 24 моряками, 3 из которых получили ранения.

28 января раненых украинцев, захваченных русскими в Черном море, перевели из медчасти московского СИЗО "Матросская тишина" в СИЗО "Лефортово".

16 января Лефортовский суд Москвы продлил срок содержания под стражей всем 24 пленными украинским морякам до 24 и до 26 апреля 2019 года.